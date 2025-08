Mersevát is elhozta kincseit a szombathelyi Belsikátor kirakataiba

„Közhírré tétetik!” – ismét újabb vármegyei községünk értékeit csodálhatjuk meg, ha sétánk a Belsikátoron át vezet. Ha pedig nem, akkor érdemes arra járni: mindig sok-sok kincs fedezhető fel a vitrinek üvegjei mögött. Mint mindig, most is egy hangulatos megnyitóval indult be az újabb havi Értékkirakat: az apró tér élettel is hangulattal telt meg. Mersevát, Vas vármegye egyik legkeletibb szeglete képviselte magát szép számú küldöttségével. A megnyitó ezúttal is értékekről, közösségekről, hagyományokról, gasztronómiáról, turisztikai lehetőségekről szólt.

Mersevát is elhozta kincseit Szombathelyre: Értékkirakat

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Mersevát múltja, és a jelen

A települést Csillag Albert, Mersevát polgármestere mutatta be. Számos érdekes történelmi ínyencséget mesélt a hallgatóságnak! Szó esett a hatszázas lélekszámú község őskori régészeti emlékeiről, a római korról, névadójáról és a Merse családról (akik a Mátyás elleni felkelésben is részt vettek). Harcoltak a törökkel, aztán az újjáépült települések (Merse és Belsővat) 1906-ban egyesültek. Keleti szomszédjuk, Külsővat már Veszprém vármegye – alig másfél kilométernyire. Manapság egy békés, csendes falu, ahol minden közmű, kényelmi lehetőség adott a nyugodt hétköznapokhoz. Civil szervezetek és aktív fiatalok is hozzájárulnak, hogy jól érezhessék magukat az itt lakók.

Köszöntőt mondott Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke is. Meleg szavakkal idézte fel régi-régi ismeretségét a vármegye egyik legrégebben szolgáló polgármesterével. Elmondta, hogy ezt a községet is évszázadok óta két vallási közösség lakja: evangélikusok és római katolikusok. Megtudtuk azt is, hogy az ide érkező sok-sok gyereket egy vármegyeházi látogatásra invitálta, akik az eseményt követően zajos örömmel éltek is a lehetőséggel.

Rigó Ernő, Nemzeti Művelődési Intézet Vas vármegyei igazgatója pedig ehhez csatlakozott, és örömét fejezte ki a nagy létszámú ifjak láttán. Megköszönte a helyi közművelődési szakembernek, Szabó-Fodor Dórának a kirakatok berendezését.

Mersevát jövője

Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet módszertani központvezetője egyfajta interaktív módon „gyűjtötte be” Mersevát értékeit: a teret betöltő gyereksereget faggatta: miért is jó itt élni? És sorban jöttek is a válaszok: nyugalmas, szuper itt biciklizni, jó a közösség, sok a barát és barátnő, nincs nagy forgalom – és minden nagyon szép. A merseváti gyerekek aztán – zárásként – táncos műsort is előadtak, majd minden jelenlévőt helyi finomságokkal és gyümölcsökkel kínáltak.