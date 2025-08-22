augusztus 22., péntek

Falunap

42 perce

Motorosfelvonulás, traktorbemutató és sok vendég a merseváti falunapon

Címkék#Mersevát#Ágh Péter#falunap

Egésznapos programsorozattal várták Mersevát lakóit a szombati falunapon. Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője is kilátogatott a rendezvényre.

Motorosfelvonulás, traktorbemutató és sok vendég a merseváti falunapon

Motoros felvonulással kezdődött, majd gyerekfocival, valamint asztalitenisz- és csocsóbajnoksággal folytatódott a falunap szombaton, Merseváton. A traktorbemutató után kezdetét vette a lecsófőző verseny, majd délutántól a színpadi előadások fokozták a hangulatot. A helyi óvodások és az idősek klubjának lakói is bemutatkoztak, fellépett a Piroska Amatőr Művészeti Csoport.  

Falunapot szerveztek Merseváton
Fotó: Koszorú Miháy

Falunap Merseváton

Este 18 órától  gulyás partira várták az érdeklődőket, majd Magyar Rózsa alapozta meg a hangulatot. A falunap sztárfellépője az Irigy Hónaljmirigy volt. A tombolasorsolás és a tűzijáték után hajnalig tartott a bál. 

A falunap mindig jó alkalom a találkozásra és a közösségépítésre. Ezért külön öröm, hogy Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője is ellátogatott a rendezvényre - mondta Csillag Albert polgármester, aki emlékeztetett: Mersevát az elsők között rendezett falunapot Vasban, azóta mindig megtarják.  

 

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
