Motorosfelvonulás, traktorbemutató és sok vendég a merseváti falunapon
Egésznapos programsorozattal várták Mersevát lakóit a szombati falunapon. Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője is kilátogatott a rendezvényre.
Motoros felvonulással kezdődött, majd gyerekfocival, valamint asztalitenisz- és csocsóbajnoksággal folytatódott a falunap szombaton, Merseváton. A traktorbemutató után kezdetét vette a lecsófőző verseny, majd délutántól a színpadi előadások fokozták a hangulatot. A helyi óvodások és az idősek klubjának lakói is bemutatkoztak, fellépett a Piroska Amatőr Művészeti Csoport.
Este 18 órától gulyás partira várták az érdeklődőket, majd Magyar Rózsa alapozta meg a hangulatot. A falunap sztárfellépője az Irigy Hónaljmirigy volt. A tombolasorsolás és a tűzijáték után hajnalig tartott a bál.
A falunap mindig jó alkalom a találkozásra és a közösségépítésre. Ezért külön öröm, hogy Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője is ellátogatott a rendezvényre - mondta Csillag Albert polgármester, aki emlékeztetett: Mersevát az elsők között rendezett falunapot Vasban, azóta mindig megtarják.