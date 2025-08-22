Motorosfelvonulás, traktorbemutató és sok vendég a merseváti falunapon

Motoros felvonulással kezdődött, majd gyerekfocival, valamint asztalitenisz- és csocsóbajnoksággal folytatódott a falunap szombaton, Merseváton. A traktorbemutató után kezdetét vette a lecsófőző verseny, majd délutántól a színpadi előadások fokozták a hangulatot. A helyi óvodások és az idősek klubjának lakói is bemutatkoztak, fellépett a Piroska Amatőr Művészeti Csoport.

Falunapot szerveztek Merseváton

Fotó: Koszorú Miháy

Falunap Merseváton

Este 18 órától gulyás partira várták az érdeklődőket, majd Magyar Rózsa alapozta meg a hangulatot. A falunap sztárfellépője az Irigy Hónaljmirigy volt. A tombolasorsolás és a tűzijáték után hajnalig tartott a bál.

A falunap mindig jó alkalom a találkozásra és a közösségépítésre. Ezért külön öröm, hogy Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője is ellátogatott a rendezvényre - mondta Csillag Albert polgármester, aki emlékeztetett: Mersevát az elsők között rendezett falunapot Vasban, azóta mindig megtarják.