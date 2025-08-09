augusztus 9., szombat

Mesterséges intelligencia: Ha ebben a balatoni faluban jársz, ne lepődj meg, ha az AI válaszol a kérdéseidre

A vonyarcvashegyi önkormányzat előremutató lépése a közigazgatásban: mesterséges intelligencia alapú nyilvános chatbot szolgáltatást indított a nagyközség - olvasható az önkormányzat közleményében.

– Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata az Entel Kft-vel együttműködésben forradalmi lépést tett a helyi közigazgatás modernizálásában. Magyarországon, a települések közül elsőként vezettek be nyilvános, mesterséges intelligencia (MI) alapú chatbotot, amely a település nyilvános honlapján érhető el. A chatbot több tucat idegen nyelven nyújt azonnali választ a lakosok és nyári szezonban a nyaralók kérdéseire. Ez az innovatív megoldás jelentős mértékben tehermentesíti az önkormányzati hivatalt, és pontos, naprakész információval látja el a helyi közösség tagjait és a turistákat. A chatbot a strand aktuális belépődíjától kezdve a hétvégi fűnyírásra vonatkozó szabályokig számos kérdésre tud választ adni, ezzel is növelve az önkormányzat tájékoztatási szolgáltatásának színvonalát. „Ez az innovatív szerep rendkívül fontos Vonyarcvashegy életében – nyilatkozta Pali Róbert, a község polgármestere.  

Forrás: zaol.hu

- Folyamatosan azon dolgozunk, hogy növeljük a helyi lakosok és az itt tartózkodó nyaralók elégedettségét, és a mesterséges intelligencia technológia bevezetése ehhez kulcsfontosságú lépés. Büszkék vagyunk rá, hogy elsőként alkalmazzuk ezt a modern megoldást a közigazgatásban!
 A műszaki megoldást szállító Entel Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, hogy a publikus chatbot rendkívül rövid idő alatt, akár heteken belül bevezethető bármely önkormányzatnál. 

Mesterséges intelligencia: ez a jövő 

A mesterséges intelligencia valódi előnyöket jelentő alkalmazása és a mögöttes technológia fejlesztése nemcsak a nagyvállalatoknál lehetséges és ez az együttműködés éppen erre a legjobb bizonyíték.” Bízunk abban is, hogy Vonyarcvashegy innovációkra való nyitottsága példaértékű lehet más települések számára is, és be tudjuk mutatni, hogy a mesterséges intelligencia miként forradalmasíthatja alacsony költségek mellett a közszolgáltatásokat. A chatbot reményeink szerint jelentősen javítja majd a pontos információkhoz való gyors hozzáférést és egy jelentős előrelépést hoz az emberközpontú közigazgatásban – tette hozzá a polgármester.

Vonyarcvashegyet, a kis Szombathelynek is nevezik, hiszen félezer szombathelyinek van ingatlana. Több ezren járnak rendszeresen pihenni a megyéből.

 

 

