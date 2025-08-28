Meszlen is jó híreket kapott

A meszleni falunapon a főzőcsapatok díjainak átadása előtt arról is beszámolhattam, hogy a Magyar falu program révén hamarosan felújítás érinti a település felé vezető utat. Hajrá, Meszlen! - közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője.

Őri Zoltán Meszlen polgármestere, valamint Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője

Fotó: Koszorú Mihály

Őri Zoltán Meszlen polgármestere részletezte a szombat délelőtti főzőversenyre 11 csapat nevezett. A fő kikötés az volt, hogy káposztás ételek készüljenek. Így készültek el az egyedi éltelek.

Meszlen - Így telt a falunap

A délutáni megnyitó és díjátadó után zenés-táncos produkciók következtek. A korai vacsorán vaddisznó-pörkölt, valamint gulyás közül lehetett választani.

A polgármester szerint a falunapon mindig egyre többen vesznek rész, talán idén jöttek el a helyiek és a rokonok, ismerősök a legnagyobb számban.

Meszlen az útfelújítás kapcsán jó hírt kapott, az idén tavasszal átadott új transzformátor állomás is fontos a falu életében. Ennek köszönhetően vált hosszú távon is biztosítottá az áramellátás.



