augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar falu program

1 órája

Meszlen is jó híreket kapott

Címkék#Meszlen#polgármester#Ágh Péter

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője olyan hírrel érkezett Meszlenre, a falunapra, amelyre már egy ideje vártak a helyiek. Fontos útszakasz újulhat meg.

Horváth László

A meszleni falunapon a főzőcsapatok díjainak átadása előtt arról is beszámolhattam, hogy a Magyar falu program révén hamarosan felújítás érinti a település felé vezető utat. Hajrá, Meszlen! - közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. 

Meszlen
Őri Zoltán Meszlen polgármestere, valamint Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője
Fotó: Koszorú Mihály

Őri Zoltán Meszlen polgármestere részletezte a szombat délelőtti főzőversenyre 11 csapat nevezett. A fő kikötés az volt, hogy káposztás ételek készüljenek. Így készültek el az egyedi éltelek.

Meszlen - Így telt a falunap

A délutáni megnyitó és díjátadó után zenés-táncos produkciók következtek. A korai vacsorán vaddisznó-pörkölt, valamint gulyás közül lehetett választani. 

A polgármester szerint a falunapon mindig egyre többen vesznek rész, talán idén jöttek el a helyiek és a rokonok, ismerősök a legnagyobb számban.

Meszlen az útfelújítás kapcsán jó hírt kapott, az idén tavasszal átadott új transzformátor állomás is fontos a falu életében. Ennek köszönhetően vált hosszú távon is biztosítottá az áramellátás. 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu