56 perce

„A vendégmunkások veszik át a magyarok helyét" – sajtótájékoztatót tartott a Mi Hazánk Szombathelyen

Címkék#nagyvállalat#Szombathely#Nyugat-Magyarország#vendégmunkás

A vendégmunkások kiszorítják a magyar dolgozókat Nyugat-Magyarországon – hangzott el egy csütörtöki sajtótájékoztatón Szombathelyen. A Mi Hazánk szerint a térség elnéptelenedése súlyos gazdasági és társadalmi következményekkel járhat.

Vaol.hu
„A vendégmunkások veszik át a magyarok helyét” – sajtótájékoztatót tartott a Mi Hazánk Szombathelyen

Sajtótájékoztatót tartott a Mi Hazánk Szombathelyen

Forrás: VN

Sajtótájékoztatót tartott csütörtök délelőtt a Mi Hazánk Mozgalom az egyik nagyfoglalkoztató szombathelyi cég előtti területen. A párt képviselői arra hívták fel a figyelmet, hogy szerintük Nyugat-Magyarország rohamosan elnéptelenedik, miközben egyre több külföldi vendégmunkás érkezik a térségbe, akik a magyar dolgozók helyét veszik át.

"A magyar dolgozó az első" - hirdeti a Mi Hazánk molinója
"A magyar dolgozó az első" - hirdeti a Mi Hazánk molinója
Forrás:  VN

A Mi Hazánk szerint más gazdaságpolitika kell

Elsőként Lantos János, a Mi Hazánk Munkaügyi Kabinetjének elnöke szólalt fel. Elmondása szerint a régióban tapasztalható munkaerőhiány nem a magyar lakosság hiányából fakad, hanem abból, hogy a fiatalok elhagyják a térséget, és külföldön keresnek megélhetést - Ausztriában, Németországban - miközben a multik emiatt a bérszínvonal rendezése helyett olcsó, harmadik világbeli, idegen munkavállalókat hoznak be.

– A Mi Hazánk Mozgalom szerint egy teljes paradigmaváltásra lenne szükség, például hazai feldolgozóiparra, de összességében is egy magyar nemzetgazdaságot kellene megteremteni - fogalmazott Lantos hozzátéve, hogy a vendégmunkások behozatalával az egyébként is alacsony magas béreket még inkább letörik. Egy teljes iparág épült már erre, ami felgyorsítja Nyugat-Magyarország dolgozóinak kivándorlását és növeli az ingázók számát.

Tisztességes béreket és megbecsülést a magyar dolgozóknak és normális munkakörülményeket! - zárta gondolatait. 

A sajtótájékoztatón dr. Danka Lajos, a Mi Hazánk gazdasági szakpolitikusa, szombathelyi önkormányzati képviselő is felszólalt, aki a jelenség gazdaságpolitikai hátterét ismertette. Szerinte Nyugat-Magyarország mára rohamos tempóban ürül ki, és a gazdasági mutatók mögött súlyos szociális problémák húzódnak meg

A Mi Hazánk politikusai kijelentik, hogy az egyetlen olyan gazdaságpolitika, ami azt mondja, hogy fel kell zárkóztatni a magyar béreket, az nálunk jelenik meg, ezzel növelve az állam adóbevételeit és biztosítva egy magasabb életszínvonalat a magyar dolgozóknak 

- fogalmazott.

A Mi Hazánk politikusai szerint a megoldás az lenne, ha a kormány a hazai munkavállalók érdekeit helyezné előtérbe, és olyan gazdaságpolitikát folytatna, amely hosszú távon is vonzóvá teszi a térséget a magyar fiatalok számára. Szót ejtett arról is, hogy napi szinten 100 ezer dolgozó ingázik a régióból Auzstriába és Németországba - nem beszélve azokról, akik állandó lakhellyel rendelkeznek kint.

 - Ez azt jelenti, hogy a megvan a tartalék-munkaerő, amire a gazdasági növekedést alapozni lehet, csak azokat a feltételeket kell nekik biztosítani, amit mondjuk 20 kilométerrel távolabb - Ausztriában - már biztosítanak.  Akkor a magyar dolgozó itthon marad és nem lesz szükség vendégmunkásokra - fejtette ki.

A párt képviselői azt is bejelentették: ősztől országos kampányt indítanak 'Stop vendégmunkások, megbecsülést a magyar dolgozóknak' címmel, ennek keretében megjelennek majd különböző üzemeknél, aláírást fognak gyűjteni, illetve általános tiltakozásukat fejezik ki az vendégmunkások kapcsán, mert álláspontjuk szerint ez ma a legnagyobb probléma Magyarországon

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
