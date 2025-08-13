Mollywood: Bécsből a magyar mémkultúrába

A fiatal srác, aki 2003-ban született egész gyermekkorában Bécsben élt. Piesko Christian újvonalas hiphop rapper 2024 áprilisában adta ki első dalát, #nemistudokmagyarul címmel. Ezt követte szeptemberben az első albuma, a Mollywood.

Mollywood: A fiatal srác mindössze 22 éves.

Forrás: mollywood

Mi hozta az áttörést Mollywood karrierjébe?

Az igazi áttörést az idei év hozta meg neki, amikor februárban megjelentette Larissza Radio nevű albumát. Áprilisban Miskovits Márton vendége volt a K-OSZ podcastban, majd Balázskicks cipővásárlós műsorában vendégeskedett egy hete, ami miatt felrobbant a Tiktok.

Hazetomika és Mollywood járt a BALAZSKICKS üzletben.

Forrás: balazskicks

Hell yeah és shoutout!

Ma már azok is hallanak róla, akik eddig még nem. Ikonikus, lassan mémmé váló mondatai miatt nagyon megosztó figyelmet kap, többen azt mondják, ha ilyen fiúba lenne szerelmes a lányuk, azt mondanák, "lányom, ezt haza se merd hozni", sokan viszont rajonganak érte és megtöltik koncertjei sorait.

Mollywood betörhet a magyar hiphop iparba.

Forrás: mollywood

Júniusban jelent meg harmadik albuma, az Europa, és ha a mémkultúrát félretéve tekintünk zenei munkájára, a termékeny előadót a szakértők egész ügyesnek mondják, akár még nagy jövőt is jósolnak neki a magyar zeneiparban - ha nem húzza le a 15 másodperces mém-hírnév süllyesztője.