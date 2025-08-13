1 órája
Mollywood: Bécsből a magyar mémkultúrába
Az újvonalas hiphop rapper az elmúlt hetekben hatalmas figyelmet kapott a közösségi médiában - nem feltétlenül a zenei munkásságáért. Utánajártunk, ki is az a Mollywood.
A fiatal srác, aki 2003-ban született egész gyermekkorában Bécsben élt. Piesko Christian újvonalas hiphop rapper 2024 áprilisában adta ki első dalát, #nemistudokmagyarul címmel. Ezt követte szeptemberben az első albuma, a Mollywood.
Mi hozta az áttörést Mollywood karrierjébe?
Az igazi áttörést az idei év hozta meg neki, amikor februárban megjelentette Larissza Radio nevű albumát. Áprilisban Miskovits Márton vendége volt a K-OSZ podcastban, majd Balázskicks cipővásárlós műsorában vendégeskedett egy hete, ami miatt felrobbant a Tiktok.
Hell yeah és shoutout!
Ma már azok is hallanak róla, akik eddig még nem. Ikonikus, lassan mémmé váló mondatai miatt nagyon megosztó figyelmet kap, többen azt mondják, ha ilyen fiúba lenne szerelmes a lányuk, azt mondanák, "lányom, ezt haza se merd hozni", sokan viszont rajonganak érte és megtöltik koncertjei sorait.
Júniusban jelent meg harmadik albuma, az Europa, és ha a mémkultúrát félretéve tekintünk zenei munkájára, a termékeny előadót a szakértők egész ügyesnek mondják, akár még nagy jövőt is jósolnak neki a magyar zeneiparban - ha nem húzza le a 15 másodperces mém-hírnév süllyesztője.