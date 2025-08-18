augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több díjat bezsebelt

2 órája

Mindig arról álmodtam, hogy egyszer kapjak egy koronát – a celli szépséget, Molnár Szofit kérdeztük

Címkék#eredmények#Molnár Szofi#Miss Olympians Beach

Övé lett vasárnap a Best Body királynői cím, megnyerte a közönségdíjat és még egy különdíjat is bezsebelt. Hatalmas sikert ért el a celldömölki Molnár Szofi Magyarország első és egyetlen beach szépségversenyén, Balatonlellén.

Vaol.hu

– Nagyon boldog vagyok. Először el sem akartam hinni, hogy ilyen szép eredményt értem el. Mindig arról álmodtam, hogy egyszer kapjak egy koronát, és ez most megtörtént – mondta el érdeklődésünkre Molnár Szofi egy nappal a Miss Olympians Beach verseny fináléja után. Azt is elárulta, hogy a díjakon kívül már most érkezett megkeresés egy fotózásra és hogy a jövőben is szívesen részt vesz hasonló megmérettetéseken. 

Molnár Szofi a szépségverseny döntőjén
Molnár Szofi a Miss Olympians Beach szépségverseny döntőjén.
Forrás: sonline.hu/Muzslay Péter

Molnár Szofi eredménye: Best Body királynői cím, közönségdíj, különdíj 

Szofi édesanyja vasárnap este a közösségi oldalon mondott köszönetet: „Szeretnénk hálánkat és köszönetünket kifejezni mindenkinek, aki bármilyen módon támogatta Szofit...Mennyi önzetlen, kedves ember van, aki meglátta ebben a ”kislányban", hogy az álma válhat valóra és segített úgy is, hogy ennek anyagi vonzata volt. Szofi leírhatatlanul boldog, szülőként pedig nincs ennél nagyobb öröm, ezért hatalmas ölelést küldünk mindazoknak, akik tombola vásárlásával, vagy más módon éreztették, hogy szurkolnak, biztatást, szeretetet adtak! – írta. 

Molnár Szofi a Miss Olympians Beach szépségverseny döntőjén
Forrás: Facebook

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu