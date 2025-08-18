Mindig arról álmodtam, hogy egyszer kapjak egy koronát – a celli szépséget, Molnár Szofit kérdeztük

– Nagyon boldog vagyok. Először el sem akartam hinni, hogy ilyen szép eredményt értem el. Mindig arról álmodtam, hogy egyszer kapjak egy koronát, és ez most megtörtént – mondta el érdeklődésünkre Molnár Szofi egy nappal a Miss Olympians Beach verseny fináléja után. Azt is elárulta, hogy a díjakon kívül már most érkezett megkeresés egy fotózásra és hogy a jövőben is szívesen részt vesz hasonló megmérettetéseken.

Molnár Szofi a Miss Olympians Beach szépségverseny döntőjén.

Forrás: sonline.hu/Muzslay Péter

Molnár Szofi eredménye: Best Body királynői cím, közönségdíj, különdíj

Szofi édesanyja vasárnap este a közösségi oldalon mondott köszönetet: „Szeretnénk hálánkat és köszönetünket kifejezni mindenkinek, aki bármilyen módon támogatta Szofit...Mennyi önzetlen, kedves ember van, aki meglátta ebben a ”kislányban", hogy az álma válhat valóra és segített úgy is, hogy ennek anyagi vonzata volt. Szofi leírhatatlanul boldog, szülőként pedig nincs ennél nagyobb öröm, ezért hatalmas ölelést küldünk mindazoknak, akik tombola vásárlásával, vagy más módon éreztették, hogy szurkolnak, biztatást, szeretetet adtak! – írta.

Molnár Szofi a Miss Olympians Beach szépségverseny döntőjén

Forrás: Facebook



