1 órája
A 90 éves Benkő Józsefet köszöntötték Molnaszecsődön
A település köztiszteletben álló polgárát köszöntötte a kerek évforduló kapcsán. Családja és a polgármester körében ünnepelhetett Molnaszecsőd idős polgára.
Benkő József 90 éves születésnapját ünnepelte augusztus 21-én, csütörtökön. Este hat órakor a népes családja körében gratuláltak neki - nem csak szerettei, hanem Molnaszecsőd első embere is. A szépkorú Józsi bácsit ugyanis az önkormányzat is megköszöntötte. Varga Gyula, a község polgármestere hozta el az ajándékcsomagot, és mellé átadta az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot is.
Ünnep Molnaszecsődön
Benkő József születése óta a faluban él, és a közeli Körmenden dolgozott, az akkori Ládagyárban – de az olajfúróknál is szerzett tapasztalatokat. Jó egészségnek örvend, és ami fontos számára: szerettei gyakran meglátogatják. Egy lánya van, aki egészen közel lakik hozzá. Rajta kívül két unokának és három dédunokának is örvendezhet. Jó egészséget és további szép éveket kívánunk!
Ezeket olvasta már?
DPF-szűrő eltávolítása – Ez történik, ha kiszereltetem az autóból és kiíratom a vezérlőből