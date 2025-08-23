A 90 éves Benkő Józsefet köszöntötték Molnaszecsődön

Benkő József 90 éves születésnapját ünnepelte augusztus 21-én, csütörtökön. Este hat órakor a népes családja körében gratuláltak neki - nem csak szerettei, hanem Molnaszecsőd első embere is. A szépkorú Józsi bácsit ugyanis az önkormányzat is megköszöntötte. Varga Gyula, a község polgármestere hozta el az ajándékcsomagot, és mellé átadta az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot is.

Molnaszecsőd 90 éves polgárát köszöntötte csütörtökön

Fotó: Szendi Péter

Benkő József születése óta a faluban él, és a közeli Körmenden dolgozott, az akkori Ládagyárban – de az olajfúróknál is szerzett tapasztalatokat. Jó egészségnek örvend, és ami fontos számára: szerettei gyakran meglátogatják. Egy lánya van, aki egészen közel lakik hozzá. Rajta kívül két unokának és három dédunokának is örvendezhet. Jó egészséget és további szép éveket kívánunk!

