Motorbaleset: Fiatal lány sérült meg Szombathelyen

Hétfőn délután egy 18 év alatti fiatal motoros lány haladt egy Derbi motorral Szombathelyen a Liget utcában a Bartók Béla körút felé, amikor valószínűleg a tapasztalatlansága miatt elcsúszott egy kanyarban, majd az út melletti sövénybe csapódott és elesett. A lány a balesetben megsérült, a mentők a szombathelyi kórházba szállították. A rendőrségi helyszíneléshez Sárvárról érkezett baleseti helyszínelő, ugyanis a szombathelyi helyszínelő ugyanekkor a Bagolyvár közelében egy másik esetnél volt.