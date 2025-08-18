augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Baleset

56 perce

Motorbaleset: Fiatal lány sérült meg Szombathelyen

Címkék#motoros#motorbaleset#baleset

Horváth Istvánné

Hétfőn délután egy 18 év alatti fiatal motoros lány haladt egy Derbi motorral Szombathelyen a Liget utcában a Bartók Béla körút felé, amikor valószínűleg a tapasztalatlansága miatt elcsúszott egy kanyarban, majd az út melletti sövénybe csapódott és elesett. A lány a balesetben megsérült, a mentők a szombathelyi kórházba szállították. A rendőrségi helyszíneléshez Sárvárról érkezett baleseti helyszínelő, ugyanis a szombathelyi helyszínelő ugyanekkor a Bagolyvár közelében egy másik esetnél volt.

Motorbaleset Szombathelyen

Fotók: Horváth Istvánné

 

