Videó: vérfagyasztó jelenet az autópályán, centiken múlt a motoros élete
Az M7-es autópályán készült felvételen látható, ahogy egy fekete autó sofőrje kis híján tragédiát okozott.
A napokban történt esetnél a finom kormánymozdulatok és csak a vezetésre koncentrálás nagy eséllyel mentették volna a helyzetet - kezdi bejegyzését a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). Nem sokon múlt, hogy a figyelmetlenség nem került emberéletbe, jelen esetben egy szabályosan közlekedő motoroséba.
Életveszély az M7-es autópályán - centimétereken múlt a motoros élete
Mint a bejegyzésben írják, az M7-es autópálya köznyelvben csak érdi emelkedőként emlegetett részen, a főváros felé zavartalanul közlekednek az autók. Az MKIF felvételen látható, ahogy a belső sávban érkezik egy fekete jármű, amely szépen lassan lehajt a belső elválasztó irányába, hatalmas port verve, majd amikor ezt a sofőr érzékeli, hirtelen elrántja a kormányt. Emiatt az autó hátulja kibillen, a sofőr próbálja megfogni, visszahozni, de sajnos így is megtalálja a belső szalagkorlátot majd az újabb korrigálási kísérlet eredményeképpen egyenesen a külső szalagkorlátnak ütközik és ott megáll.
Megjegyzik, hogy a külső sávban közlekedő motorosnak ez lehetett a második születésnapja, hiszen nem sokon múlt, hogy elsodorja az éppen becsapódó autó.
Hozzáteszik: mindig figyeljük a körülöttünk zajló eseményeket, forgalmi helyzeteket, hiszen önhibánkon kívül, bármikor érintettetek lehetünk. Hogyha korrigálni kell, akkor azt a helyzetnek megfelelően tegyük, hiszen autópályás sebességnél az autó - a városi tempóhoz képest- máshogyan reagál a hirtelen irányváltásokra.
Ami fontos:
- Ha telefonálnod kell, ne legyen a kezedben a telefon! Használj kihangosítót!
- Vezetőként kérd utastársad segítségét, ha bármire szükséged van és elő kell venni! Ne Te keresgélj az autóban, vezetés közben!
- Ha nincs veled senki, állj meg egy pihenőben és úgy keresd meg azt, amire szükséged van!
- Ha fáradt vagy, állj meg pihenni!
- Csak akkor tudsz jól reagálni egy közlekedési helyzetre, ha az útra és a forgalomra is figyelsz, betartod a KRESZ-t és a megfelelő követési távolságot.
- A saját biztonságod és mások biztonsága érdekében, csak a vezetésre koncentrálj, hogy mindenki épségben elérhesse úti célját!
Könnyen megtörténik a tragédia
Éppen ma írtunk egy motorosról, akinek nem volt ekkora szerencséje, sőt az életébe került egy másik sofőr figyelmetlensége. A halálos motorbaleset Szombathelyen történt. Börtönbe kerülhet az a sofőr, aki nem adott elsőbbséget egy kereszteződésben és egy motoros elé kanyarodott. A nagy sebességgel érkező motoros már nem tudott fékezni, így belecsapódott a kisbusz hátsó rakterébe. A férfi a balesetben a helyszínen életét vesztette. A tragédiát a bátyja is végignézte, aki közvetlenül a testvére után hajtott. A furgon vezetőjével szemben most emeltek vádat, ha elítélik, akár 5 évre is börtönbe kerülhet. Részletes cikkünk ITT!