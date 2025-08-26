Videó: vérfagyasztó jelenet az autópályán, centiken múlt a motoros élete

A napokban történt esetnél a finom kormánymozdulatok és csak a vezetésre koncentrálás nagy eséllyel mentették volna a helyzetet - kezdi bejegyzését a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). Nem sokon múlt, hogy a figyelmetlenség nem került emberéletbe, jelen esetben egy szabályosan közlekedő motoroséba.

Ekkor még nem lehetett sejteni, hol néhány másodperc múlva borzalmas dolog történik, óriási szerencséje volt a motorosnak

Forrás: MKIF

Életveszély az M7-es autópályán - centimétereken múlt a motoros élete

Mint a bejegyzésben írják, az M7-es autópálya köznyelvben csak érdi emelkedőként emlegetett részen, a főváros felé zavartalanul közlekednek az autók. Az MKIF felvételen látható, ahogy a belső sávban érkezik egy fekete jármű, amely szépen lassan lehajt a belső elválasztó irányába, hatalmas port verve, majd amikor ezt a sofőr érzékeli, hirtelen elrántja a kormányt. Emiatt az autó hátulja kibillen, a sofőr próbálja megfogni, visszahozni, de sajnos így is megtalálja a belső szalagkorlátot majd az újabb korrigálási kísérlet eredményeképpen egyenesen a külső szalagkorlátnak ütközik és ott megáll.

Megjegyzik, hogy a külső sávban közlekedő motorosnak ez lehetett a második születésnapja, hiszen nem sokon múlt, hogy elsodorja az éppen becsapódó autó.

Hozzáteszik: mindig figyeljük a körülöttünk zajló eseményeket, forgalmi helyzeteket, hiszen önhibánkon kívül, bármikor érintettetek lehetünk. Hogyha korrigálni kell, akkor azt a helyzetnek megfelelően tegyük, hiszen autópályás sebességnél az autó - a városi tempóhoz képest- máshogyan reagál a hirtelen irányváltásokra.

Ami fontos:

Ha telefonálnod kell, ne legyen a kezedben a telefon! Használj kihangosítót!

Vezetőként kérd utastársad segítségét, ha bármire szükséged van és elő kell venni! Ne Te keresgélj az autóban, vezetés közben!

Ha nincs veled senki, állj meg egy pihenőben és úgy keresd meg azt, amire szükséged van!

Ha fáradt vagy, állj meg pihenni!

Csak akkor tudsz jól reagálni egy közlekedési helyzetre, ha az útra és a forgalomra is figyelsz, betartod a KRESZ-t és a megfelelő követési távolságot.

A saját biztonságod és mások biztonsága érdekében, csak a vezetésre koncentrálj, hogy mindenki épségben elérhesse úti célját!

Könnyen megtörténik a tragédia

Éppen ma írtunk egy motorosról, akinek nem volt ekkora szerencséje, sőt az életébe került egy másik sofőr figyelmetlensége. A halálos motorbaleset Szombathelyen történt. Börtönbe kerülhet az a sofőr, aki nem adott elsőbbséget egy kereszteződésben és egy motoros elé kanyarodott. A nagy sebességgel érkező motoros már nem tudott fékezni, így belecsapódott a kisbusz hátsó rakterébe. A férfi a balesetben a helyszínen életét vesztette. A tragédiát a bátyja is végignézte, aki közvetlenül a testvére után hajtott. A furgon vezetőjével szemben most emeltek vádat, ha elítélik, akár 5 évre is börtönbe kerülhet. Részletes cikkünk ITT!