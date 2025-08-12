augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkép

3 órája

Munkaerőpiaci jelentés Vasból: kell aggódnunk?

Címkék#munkaerőpiaci#júliusában#Vasban#helyzet#ráta#tendencia#Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Minimálisan emelkedett a regisztrált álláskeresők száma Vasban. Közzétette legfrissebb munkaerőpiaci jelentését a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, mutatjuk mi a helyzet vármegyénkben.

Vaol.hu
Munkaerőpiaci jelentés Vasból: kell aggódnunk?

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében 221 ezer fő álláskereső szerepelt 2025. júliusban, ami 3,2 ezer fővel kevesebb az előző év azonos időszakához képest. Az álláskeresők száma a 2024. júliusi adathoz viszonyítva 1,4 százalékos csökkenést, a megelőző hónaphoz képest 0,6 százalékos növekedést mutat. - Az álláskeresők száma a téli hónapokat jellemző szezonális emelkedést követően április hónaptól fordult csökkenésbe, majd júliusban ez a csökkenő tendencia megfordult, enyhe növekedést produkálva a regisztrált álláskeresők körében - olvasható a munkaerőpiaci jelentésben

Munkaerőpiaci helyzetjelentés Vasból
Munkaerőpiaci helyzetjelentés Vasból

Munkaerőpiaci helyzetjelentés: így állunk Vasban 

Hasonló tendencia mutatkozott Vas vármegyében is. Vasban a nyilvántartott álláskeresők száma 3624 volt 2025 júliusában, ez az előző hónaphoz képest 1,1 százalékos növekedést, a tavalyi év ugyanezen időszakához mérten 6 százalékos csökkenést jelent. Közülük 118-an számítottak pályakezdőnek.  

Vármegyénk továbbra is a jobb munkaerőpiaci mutatókkal rendelkező területek közé tartozik.  A nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva országosan 4,5; Vasban 2,8 százalék volt.

Szintén beszédes adat a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta, ami országosan 3,6, Vasban pedig 2,2 százalékos értéket mutatott. A legalacsonyabb értékekkel Győr-Moson-Sopron vármegye (1,2 %) rendelkezett, a legkedvezőtlenebbel pedig Nógrád (8,4 %) és Borsod-Abaúj-Zemplén (8 %) vármegyék. 

Van még üres álláshely 

A júliusban bejelentett 732 új álláshellyel együtt már 3520 álláshelyet kínáltak a vármegyében a múlt hónapban. Ebből 3209 maradt betöltetlen - nem sokkal kevesebb, mint a vasi álláskeresők száma. 

Múlt hónapban csoportos létszámleépítést jelentettek be Vasban, ezúttal erre vonatkozó adat nem szerepel a statisztikai jelentésben.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu