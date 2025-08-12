Munkaerőpiaci jelentés Vasból: kell aggódnunk?

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében 221 ezer fő álláskereső szerepelt 2025. júliusban, ami 3,2 ezer fővel kevesebb az előző év azonos időszakához képest. Az álláskeresők száma a 2024. júliusi adathoz viszonyítva 1,4 százalékos csökkenést, a megelőző hónaphoz képest 0,6 százalékos növekedést mutat. - Az álláskeresők száma a téli hónapokat jellemző szezonális emelkedést követően április hónaptól fordult csökkenésbe, majd júliusban ez a csökkenő tendencia megfordult, enyhe növekedést produkálva a regisztrált álláskeresők körében - olvasható a munkaerőpiaci jelentésben.

Munkaerőpiaci helyzetjelentés: így állunk Vasban

Hasonló tendencia mutatkozott Vas vármegyében is. Vasban a nyilvántartott álláskeresők száma 3624 volt 2025 júliusában, ez az előző hónaphoz képest 1,1 százalékos növekedést, a tavalyi év ugyanezen időszakához mérten 6 százalékos csökkenést jelent. Közülük 118-an számítottak pályakezdőnek.

Vármegyénk továbbra is a jobb munkaerőpiaci mutatókkal rendelkező területek közé tartozik. A nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva országosan 4,5; Vasban 2,8 százalék volt.

Szintén beszédes adat a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta, ami országosan 3,6, Vasban pedig 2,2 százalékos értéket mutatott. A legalacsonyabb értékekkel Győr-Moson-Sopron vármegye (1,2 %) rendelkezett, a legkedvezőtlenebbel pedig Nógrád (8,4 %) és Borsod-Abaúj-Zemplén (8 %) vármegyék.

Van még üres álláshely

A júliusban bejelentett 732 új álláshellyel együtt már 3520 álláshelyet kínáltak a vármegyében a múlt hónapban. Ebből 3209 maradt betöltetlen - nem sokkal kevesebb, mint a vasi álláskeresők száma.

Múlt hónapban csoportos létszámleépítést jelentettek be Vasban, ezúttal erre vonatkozó adat nem szerepel a statisztikai jelentésben.