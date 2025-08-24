augusztus 24., vasárnap

Ölelkező párok közszemlén

Szabályozhatja-e a párkapcsolatokat a munkahely?

Milyen kockázatai vannak a munkahelyi kapcsolatoknak? Hogyan kezelheti ezt jól egy cég, egyáltalán mit is kell ilyenkor pontosan kezelni? Szabad-e embereket nyilvános rendezvényeken ilyen helyzetbe hozni? A Coldplay júliusi bostoni koncertjén történt csókkamerás ügy után HR-szakemberek, jogászok is véleményt fogalmaztak meg a munkahelyi kapcsolatok témájában. Ezekből szemezgettünk.

A Coldplay koncertjének csókkamerája előtt az amerikai techcég, az Astronomer nős vezére, Andy Byron és a cég HR-vezetője, az ugyancsak házas Kristin Cabot lepleződött le a nyilvánosság előtt. A munkahelyi kapcsolat kitudódott, azóta az ügyvezető és kolléganője is lemondott. 

Munkahelyi kapcsolatok: hogyan kezelheti ezt jól egy cég
Munkahelyi kapcsolatok: hogyan kezelheti ezt jól egy cég, egyáltalán mit kell ilyenkor pontosan kezelni?
Fotó: Microgen

Munkahelyi kapcsolatok: kockázat mindenképp van a cégre nézve

„A helyzet valós, emberek munkahelyen akár egymásba is szerethetnek, családtagok, jóbarátok lehetnek, aminek a cégre nézve sokfajta negatív következménye vagy pozitív hozadéka lehet, de kockázata mindenképp van”, írja Fazekas Éva álláskeresési tanácsadó, a Jobangel blog írója. Majd a kockázatokat veszi sorra. A hierachia kérdésével kezd a munkában és párkapcsolatban. A főnök-beosztotti romantikus viszony tiltását azzal indokolják a munkáltatók, hogy a hierarchikus szakmai viszony jelentheti azt is, hogy vezetői visszaélés történt. Ha ez így van, az nem romantikus viszony, hanem szexuális zaklatás, amelyre ha külön policy-t (eljárásmódot, szabályrendszert) alkotnak, és aszerint járnak el, az megoldja a helyzetet. Felmerülhet az is, hogy ha konfliktus van a beosztottak között, akkor hogyan tesz rendet a vezető, akinek a szeretője érintett a konfliktusban? Azt írja, egy komoly konfliktust több szakmai résztvevő (HR, jog stb.) bevonásával lehet rendbe hozni. Egy egyszerű szakmai vitát pedig szakmai alapon kell eldönteni. Egy főnök-beosztott románc esetén a többi munkavállalóban felmerülhet a gyanú, hogy a főnök a szeretője javára dönt fizetésemeléseknél, jutalmaknál, feladatoknál. Amennyiben egy főnök egy személyben, munkavállalók számára láthatatlan megfontolások mentén, szakmai kontrollok nélkül dönt ilyesmikben, akkor a gyanú megalapozott. A megoldást szerinte most sem tiltás hozza el, hanem a transzparens, többszereplős szakmai döntéshozás feladatokról, fizetésekről, jutalmakról, büntetésekről.  

Szakmai összeférhetetlenség kialakulhat például, ha az egyik fél valamilyen módon a másik fél munkájának szakmai jóváhagyója, befolyásolója, döntés-előkészítője. Erre szervezeti intézkedésekkel lehet jó megoldást találni. Pont ezért a cégek megkövetelhetik, hogy az ilyen kapcsolatokról legyen tudomásuk, ez még önmagában nem jelent magánéletbe beavatkozás. S emlékeztet: a kockázatok nemcsak a románcok esetében azonosíthatók. Házasságok és egyéb családi, baráti viszonyok (szülő-gyermek, családtag, szomszéd, legjobb barát, volt gimnáziumi osztálytárs kollégaként stb.) is okozhatják ugyanezeket, ezért egyforma megítélés alá kell, hogy essenek.

Mikrokörök jelenlétének hatásai

Fazekas Éva hangsúlyozza: a szabályozásban el kell szakadni a párkapcsolatoktól, ehelyett mikrokörök jelenlétének hatásait kell kezelni. Egy ilyen mikrokör ugyanis okozhat csoportdinamikai zavarokat: a csoport tagjaiban bizalmatlanság merülhet fel a párok felé. Lehetnek kommunikációs problémák: a „párokat” közös élmények kötik össze őket, külön beszédtémáik lehetnek. Ha valaki az egyikükkel nézeteltérésbe keveredik, azzal akár két ellenséget is szerezhet, vagy legalábbis úgy érzi. Egy praktikus ok, ami kihathat a munkára: párok egyszerre mennek szabadságra, gyerek farsangjára stb., ezek kapacitásbeli gondokat okozhatnak. A konkrét esetre visszatérve: véleménye szerint a cég elvetette a sulykot. Nem a pellengérre állított férfi az egyetlen vesztes: vesztes a felesége, a gyerekei, a kolléganője (szeretője) férje is. Az iparágban elterjed a hír, a cégek nem akarnak egy rossz hírű embert vezetőnek. Általános tanácsa, ha lehet, más iparágban kell tiszta lappal próbálkozni. Lehet, hogy a munkavállalók magánélete védelmében új törvényi szabályozásokra lesz szükség? Lehet, hogy a közösségi média használatát a cégek számára is szabályozni kell? – veti fel végül. 

Kiss cam” típusú kivetítés: mikor lehet jogszerű?

Szabad-e, lehet-e embereket nyilvános rendezvényeken olyan helyzetbe hozni, mint amilyenbe Kristin és Andy került? Vajon mi történne, ha egy hasonló eset Magyarországon fordulna elő? veti fel a kérdést blogjában az egyik ügyvédi iroda (Lighthouse Legal). Dr. Varga M. Péter irodavezető ügyvéd egyebek mellett azt írja: a magyar jog szerint a képmás rögzítése és felhasználása – ideértve a csókolózó vagy ölelkező párok kivetítését is – személyiségi jogi védelem alatt áll. A „kiss cam” típusú kivetítés csak akkor lehet jogszerű, ha az érintettek előzetesen, egyértelműen és dokumentáltan hozzájárultak a képmásuk ilyen célú felhasználásához. Ha egy rendezvényszervező mégis közszemlére tenne ölelkező párokat, az alábbi eshetőségekkel kellene számolnia: közigazgatási jogi következményként adatvédelmi bírság. A GDPR megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a koncertszervező cég éves globális árbevételének 4%-áig terjedő bírságot is kiszabhat. Polgári jogi következményként az érintett személyek a képmásuk jogosulatlan felhasználása miatt sérelemdíjat követelhetnek. A büntetőjogi következmény akár szabadságvesztésig terjedő felelősségre vonás lehet. Hiába írja rá a szervező a jegyre, vagy küld az online vásárláskor tájékoztatót azzal a szöveggel, hogy „a belépéssel hozzájárulsz, hogy rólad a rendezvényen felvétel készüljön, és ez a felvétel nyilvánosságot kapjon”, ez nem minősíthető önkéntes hozzájárulásnak. Az nem vitatott, hogy a jegyvásárlással egy szerződés jön létre a koncertszervező és a koncertlátogató között, a kérdés az, hogy ezt a szerződést lehet-e a kor követelményeinek megfelelően személyekről készített, beazonosíthatóságot lehetővé tevő felvételek készítése nélkül is teljesíteni. Összességében a rendezvények bonyolultsága, biztosíthatósága, illetve élvezhetőségének fenntartása a koncertszervező cégek adatvédelmi szakembereit szép jogászi kihívások elé állítják, szerepel a bejegyzésben.

 

