Szabályozhatja-e a párkapcsolatokat a munkahely?

A Coldplay koncertjének csókkamerája előtt az amerikai techcég, az Astronomer nős vezére, Andy Byron és a cég HR-vezetője, az ugyancsak házas Kristin Cabot lepleződött le a nyilvánosság előtt. A munkahelyi kapcsolat kitudódott, azóta az ügyvezető és kolléganője is lemondott.

Munkahelyi kapcsolatok: hogyan kezelheti ezt jól egy cég, egyáltalán mit kell ilyenkor pontosan kezelni?

Fotó: Microgen

Munkahelyi kapcsolatok: kockázat mindenképp van a cégre nézve

„A helyzet valós, emberek munkahelyen akár egymásba is szerethetnek, családtagok, jóbarátok lehetnek, aminek a cégre nézve sokfajta negatív következménye vagy pozitív hozadéka lehet, de kockázata mindenképp van”, írja Fazekas Éva álláskeresési tanácsadó, a Jobangel blog írója. Majd a kockázatokat veszi sorra. A hierachia kérdésével kezd a munkában és párkapcsolatban. A főnök-beosztotti romantikus viszony tiltását azzal indokolják a munkáltatók, hogy a hierarchikus szakmai viszony jelentheti azt is, hogy vezetői visszaélés történt. Ha ez így van, az nem romantikus viszony, hanem szexuális zaklatás, amelyre ha külön policy-t (eljárásmódot, szabályrendszert) alkotnak, és aszerint járnak el, az megoldja a helyzetet. Felmerülhet az is, hogy ha konfliktus van a beosztottak között, akkor hogyan tesz rendet a vezető, akinek a szeretője érintett a konfliktusban? Azt írja, egy komoly konfliktust több szakmai résztvevő (HR, jog stb.) bevonásával lehet rendbe hozni. Egy egyszerű szakmai vitát pedig szakmai alapon kell eldönteni. Egy főnök-beosztott románc esetén a többi munkavállalóban felmerülhet a gyanú, hogy a főnök a szeretője javára dönt fizetésemeléseknél, jutalmaknál, feladatoknál. Amennyiben egy főnök egy személyben, munkavállalók számára láthatatlan megfontolások mentén, szakmai kontrollok nélkül dönt ilyesmikben, akkor a gyanú megalapozott. A megoldást szerinte most sem tiltás hozza el, hanem a transzparens, többszereplős szakmai döntéshozás feladatokról, fizetésekről, jutalmakról, büntetésekről.

Szakmai összeférhetetlenség kialakulhat például, ha az egyik fél valamilyen módon a másik fél munkájának szakmai jóváhagyója, befolyásolója, döntés-előkészítője. Erre szervezeti intézkedésekkel lehet jó megoldást találni. Pont ezért a cégek megkövetelhetik, hogy az ilyen kapcsolatokról legyen tudomásuk, ez még önmagában nem jelent magánéletbe beavatkozás. S emlékeztet: a kockázatok nemcsak a románcok esetében azonosíthatók. Házasságok és egyéb családi, baráti viszonyok (szülő-gyermek, családtag, szomszéd, legjobb barát, volt gimnáziumi osztálytárs kollégaként stb.) is okozhatják ugyanezeket, ezért egyforma megítélés alá kell, hogy essenek.