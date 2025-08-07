Közlekedés
1 órája
Munkálatok miatt van dugó ezeken a helyeken Szombathelyen - fotók
Fotó: Horváth Balázs
Szombathelyen csütörtökön napközben több helyen is az útburkolati jeleket festik, ezért torlódásra kell számítani. Többek között a Szent Gellért és a Rumi út kereszteződésében, a Szent Flórián körúton is zajlik a festés, több sáv le van zárva.
A Brenner Tóbiás körúton a Jókai utca közelében pedig az uszoda felé vezető sáv van lezárva munkálatok miatt, emiatt csak egy sávon, váltakozó irányban haladhatnak a járművek. A környéken nagyobb torlódás alakult ki.
Ezt ne hagyja ki!Külszolgálat
4 órája
Úgy összebalhézott két magyar család Horvátországban, hogy rendőrt kellett hívni
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre