Munkálatok miatt van dugó ezeken a helyeken Szombathelyen - fotók

Szombathelyen csütörtökön napközben több helyen is az útburkolati jeleket festik, ezért torlódásra kell számítani. Többek között a Szent Gellért és a Rumi út kereszteződésében, a Szent Flórián körúton is zajlik a festés, több sáv le van zárva.

Fotó: Horváth Balázs

A Brenner Tóbiás körúton a Jókai utca közelében pedig az uszoda felé vezető sáv van lezárva munkálatok miatt, emiatt csak egy sávon, váltakozó irányban haladhatnak a járművek. A környéken nagyobb torlódás alakult ki.