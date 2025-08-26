augusztus 26., kedd

Mindenki veszélyben van, aki levegőt vesz, támad a láthatatlan gyilkos

Halálos veszélyt jelenthet a must erjedéskor keletkező szén-dioxid, évente ötven mustgázzal kapcsolatos baleset történik. A levegő ellenőrzése nélkül tilos ilyenkor lemenni a borospincébe.

Fotó: MW-archív/Pesthy Márton

Az idei szüreti időszak beköszöntével a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján hívja fel a bortermelők figyelmét a must erjedése során keletkező szén-dioxid (mustgáz) veszélyeire. A mustgáz nagy koncentrációban történő belélegzése akár tragédiát is okozhat, amennyiben a pince szellőztetése nem megfelelő. A pince levegőjének biztonságát ma már szén-dioxid jelző készülékekkel is ellenőrizhetjük, de a hagyományos gyertyás módszer továbbra is egyszerű és hatékony figyelmeztetést adhat – áll a közleményben. A mustgáz veszélyeire portálunk is évről évre felhívja a figyelmet, korábban arról is írtunk, hogy évi 50 mustgázmérgezéses eset történik hazánkban, Vas vármegyében szerencsére ritkák az ilyen jellegű balesetek, mivel errefelé kevés mélyre ásott pince van, márpedig a tragédiák többsége, ezekben történik.

Amennyiben a gyertya kialszik, az a mustgáz jelenlétére utal, ilyenkor azonnal el kell hagyni a pincét
Amennyiben a gyertya kialszik, az a mustgáz jelenlétére utal, ilyenkor azonnal el kell hagyni a pincét Forrás: MW/ Berán Dániel

 

Van, ahol már elkezdődött a szüret

A hazánkban legkorábban érő szőlőfajta, a Csabagyöngye szedésével néhány nappal ezelőtt kezdetét vette a 2025. évi szüreti időszak. Számos pincében már forrásban van, vagyis erjedésnek indult a leszüretelt szőlőből származó must. Ez a szőlőtermesztők, bortermelők életében mindig nagy izgalommal várt, különleges időszak. Azonban komoly veszélyeket is hordozhat, ha elmulasztjuk azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel megelőzhetőek az erjedéskor keletkező mustgáz okozta tragédiák. A mustgáz, a nem megfelelő szellőzéssel rendelkező pincében olyan mennyiségben is felhalmozódhat, hogy adott esetben súlyos, akár halált is okozó mérgezéshez is vezethet.

A mustgáz a pince aljában gyűlik össze

Most kiemelten fontos a pince levegőminőségének folyamatos ellenőrzése. Egy liter erjedő must közel 42 liter szén-dioxidot termel, ami nehezebb a levegőnél és kiszorítja azt. A modern eszközök, például szén-dioxid jelző alkalmazása mellett, az évszázados módszer, a gyertya lángjával történő ellenőrzés is figyelmeztethet a veszélyre. A gyertyás ellenőrzés lényege, hogy ha a derékmagasságban, például egy lapátra vagy botra erősítve magunk előtt tartott meggyújtott gyertya lángja kialszik, vagy már csak bizonytalanul ég, az a levegő megemelkedett szén-dioxid tartalmára utal. Ilyen esetben a pincébe történő belépés életveszélyes. A szén-dioxid színtelen, szagtalan, a levegőnél másfélszer nehezebb gáz, amely zárt térben kiszorítja a levegőt és a padló szintjétől telíti a helyiséget, ezért különösen fontos, hogy a gyertyát mindig derékmagasságban vagy annál lejjebb használjuk. A Nébih azt javasolja, hogy amennyiben mustgáz jelenlétét észleljük, azonnal hagyjuk el a helyiséget és a 112-es segélyhívón kérjük a szakemberek segítségét.

 

 

