Nem csak a magas átlagéletkor gond az autók esetében. A külföldről behozott – néha gyanús eredetű – járműveken legtöbbször nincs műszaki vizsga. Ezek sok esetben környezetszennyező, balesetveszélyes, biztonságos közlekedésre alkalmatlan példányok. A „nepperek” jelentős részének szeme előtt pedig kizárólag a mielőbbi értékesítés lehetősége lebeg.

Műszaki vizsga nélkül lehetetlen lesz autót eladni

Kötelező műszaki vizsga lehet

Az Európai Unió szabálytervezete éppen ezek miatt akar szigorítani – a tervek szerint már 2026-tól. Céljuk elsősorban az említett problémák orvoslása, és kiemelten az online kereskedelem került célkeresztbe. Ez ugyanis az a terület, ahol a leginkább változást szeretnének. Ha a tervezet életbe lép, akkor egy-egy autónak már a hirdetése is tilos lenne – érvényes műszaki vizsga nélkül.

Szakembert kérdeztünk

Érdeklődtünk szombathelyi autószerelőnél: mi a véleménye szakemberként? Németh Krisztián úgy gondolja, hogy műszaki nélküli autót honosítani igen nagy lutri. Főleg akkor, ha gyanúsan olcsó áron sikerült hozzájutni egy verdához. Ilyenkor az új tulajdonos abban bízik, hogy megússza a felújítást – és a műszaki vizsgát – nyomott áron. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ez aligha fog sikerülni. Ha mégis, akkor az elkövetkező hónapokban fogja az „olcsó hús” árát megfizetni a vevő. Addig pedig autózik egy erősen megbízhatatlan járművel…

Ez lesz tilos

