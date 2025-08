Művészeti tábor Lukácsházán zenével, festéssel, sátrazással

A festős részért Kocsis Beatrix, a közösségi ház vezetője; a zenei részért Madár Ágnes, a kőszegi zeneiskola tanára felelt. A művészeti tábor technikai feladatait, mint a sátorállítás, az étkeztetés és a háttér munkák intézése Gerber Katalin vállalta.

Művészeti tábor Lukácsházán: Palcsó Julianna a késsel festés absztrakt világba kalauzolta a gyerekeket.

Fotó: VN/Lukácsháza Közösségi Ház

Művészeti tábor Lukácsházán

A zenei műsort Madár Ágnes a mesék világára – Vuk, magyar népmesék, Tenkes kapitánya – építette, a rajzok, akvarellfestmények és akrill festmények között ezek a témák is felbukkannak. Csütörtökön Palcsó Julianna, a kőszegi Csók István Művészkör elnöke látogatta meg a táborozókat és a késsel festés absztrakt világba kalauzolta a gyerekeket. A szabad időt is hasznosan töltötték a táborozók: voltak strandon, számháborúztak, társasoztak, kártyáztak, ettek házi fagyit is. Szerdán és pénteken este házi-moziztak, majd a sátrakban aludtak.

Közösségi szolgálatos diákok is segítettek a táborban egész héten. Komálovics Ottó lovas fogatozni vitte a gyerekeket, Ugrai-Kozma Ilonának a sok-sok hajfonást, Tóth Sándornak a jégkását, a Gyöngyház Óvoda konyháján dolgozóknak a finom ebédet, Pergel Anett élelmezésvezetőnek a segítséget köszönték meg a szervezők. A tábor kiállításmegnyitóval és állófogadással ért véget, amelyre meghívták a családokat, az ismerősöket, a Lukácsházán élőket – a részleteket a közösségi oldalon osztotta meg a Lukácsháza Közösségi Ház.