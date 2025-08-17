Gyönyörű márnát fogott

Kártyás Dániel a Rába ikervári szakaszán márnát fogott. A hal 3,1 kilogrammot nyomott és a fotózás után vissza is nyerte szabadságát. –24 órás peca fénypontja: 22:45-kor beütött a márna! Csendes éj, erős kapás – felejthetetlen pillanat – írta élménybeszámolójában a pecás. A nagy fogásról fotó is készült.

Nagy fogás a Rábán

Fotó: vasivizeken.hu

