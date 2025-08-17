Helyi közélet
Gyönyörű márnát fogott
Egy 24 órás pecázás során akadt a horogra ez a gyönyörű márna. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei szövetsége továbbra is várja a nagy fogásokról készült beszámolókat.
Kártyás Dániel a Rába ikervári szakaszán márnát fogott. A hal 3,1 kilogrammot nyomott és a fotózás után vissza is nyerte szabadságát. –24 órás peca fénypontja: 22:45-kor beütött a márna! Csendes éj, erős kapás – felejthetetlen pillanat – írta élménybeszámolójában a pecás. A nagy fogásról fotó is készült.
Nagy fogás a Rábán
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége továbbra is várja a nagy fogásokról készült beszámolókat a vasivizeken.hu oldalra.
