Kiállítás nyílt Mária-képekből Nagykölkeden

Az egyházmegyei gyűjtemény 2022-re jött létre a magyarszecsődi plébánia épületében, Takács László nádasdi plébános gyűjtő- és értékmentő munkájának köszönhetően. Az atya évtizedek óta (vagyis inkább egész élete folyamán) menti meg a lakásokból, sekrestyékből kikerült képeket, kereszteket, érméket, rózsafüzéreket, imakönyveket, vallásos tárgyakat. Van, amelyeket ő fedezett fel, és tartott megőrzésre méltónak, sok tárgy esetében más személyek ismerték fel ezt. Nagyon sok szakrális tárgyat pedig azért vittek hozzá, hogy megfelelő helyre kerüljenek. Takács László rendszerezte, katalogizálta a több ezer tárgyat, és tematikus kiállításba rendezte. Szinte az összesnek tudja a megható történetét, hogy miként került a gyűjteménybe, és ki volt a megmentője. Ez a gyűjtemény tekinthető most meg Nagykölkeden.

Nagykölkeden nyílt kiállítás a templomban Mária-képekből

Fotó: VN/Rajner Ágota

Nagykölkeden a gyűjtemény

Ezek a tárgyak különböző művészi értéket képviselnek, de teológiai üzenetük és megáldott, szakrális voltuk miatt szinte kivétel nélkül nagy hatással vannak gondolkodásmódunkra, érzelmeinkre, hitéleti kifejezésmódunkra – mesélte lapunknak Rajner Ágota, nagykölkedi egyházközségi munkatárs. Bizony kérdést jelent, hogy vallásos nagyszüleink, szüleink hagyatékából hova kerüljenek? Gyűjteménybe rendezve, tárlatvezetéseken bemutatva fontos művészettörténeti, hitismereti, kultúrtörténeti ismereteket és gazdag esztétikai élményt közvetítenek számunkra – tette hozzá.

Nagykölkeden nyílt kiállítás a templomban Mária-képekből

Fotó: VN/Rajner Ágota

Képek Mária életéből

Az augusztusi és a szeptember eleji Mária-ünnepek kapcsán határozta el a Nagykölkedi Egyházközség, hogy a gyűjtemény Mária-képeiből tárlatot rendez a nagykölkedi templomban. A kiállított 36 kép közül kiemelkednek a Mária mennybevételét és megkoronázását ábrázoló nyomatok. Azért is, mert augusztusban vannak ezen ünnepek, de annál fogva is, hogy a képkereteken 12-15 kis kép látható Mária és Jézus életéből. A képek Mária életének szinte minden szentírási említését megjelenítik, köztük Simeon jövendöléseit hallgató Máriát, a kereszt alatt álló fájdalmas anyát, a pünkösdkor az apostolokkal imádkozó Máriát. Külön csoportot képeznek a búcsújáróhelyek Mária-ábrázolásai.