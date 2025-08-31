Nanu nagypapa lenyűgöző meséi - ahol még a teaszűrő is útra kél

A Hesztera nagypapa (dr. Hesztera Aladár) hadbíró ezredes volt. Ő folyamatosan mini Sindler listát játszott, mentette, akit lehetett, volt, hogy egy hétig be volt zárva és kötél általi halálra volt ítélve. Ő volt a felelős az Auschwitzba menő vonatokért, állandó lelki problémája volt, hogy kit tartson itthon, ha az egyiket itthon tudja tartani. Egyszer utánam fordult valaki az utcán azzal, hogy „Én is a maga nagyapjának köszönhetem, hogy életben maradtam.” Fiatalon nem foglalkoztam ezzel, csak később érintettek meg az ilyen történetek, mint például az, hogy a nagypapának volt egy nagyon kedves zsidó, szatócs haverja a főtéren, ahol most a Gyöngyös Áruház áll. Elküldte hozzá a tiszti szolgát, hogy „Fiam, mondja meg az X bácsinak, hogy a fia ma dél előtt törjön be egy kirakatot a főtéren, de úgy, hogy a csendőrök lássák”. Az öreg csak nézett, de leesett neki a tantusz, a gyereket kihívta, és fél téglával a szomszéd kirakatot beverték, majd kivárták a csendőröket. Úgy megverték, mint szódás a lovát. Aztán bevitték a nagypapához, aki őt összeszentségelte, becsukta, és kiállította egy papírt, hogy amíg az öreg ki nem fizeti a kirakatot, a gyerek nem tehető szabad lábra, sem az öreg nem hagyhatja a Szombathelyt. Az utolsó auschwitzi vonat ezalatt meg kiment az állomásról.