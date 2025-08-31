45 perce
Nanu nagypapa lenyűgöző meséi - ahol még a teaszűrő is útra kél
Nanu mesék címmel kaphat tárlatvezetést, aki előzetesen regisztrál Hesztera Aladár lakásgalériájába. A Hesztera Aladár restaurátor ugyanis nem más mint Nanu nagypapa, így hívják az unokái, akiknek mesél és bohóckodik, még Nanu dalt is írt nekik. A lakásgaléria a családtörténet kincsesbányája számukra is.
A Petőfi utcai, spenótszínű, százéves házban Nanu, vagyis Hesztera Aladár a korábban itt élők titkairól és a kiállított térplasztitkák összefüggéseiről mesél, alkalmasint előadásokat is tart.
A gyerekek felnőttek, nagyon kiürült a ház, és akartam valami hasznosat kezdeni a lakással, mert kiadni nem lehetett ennyi műtárggyal tele. Másrészt a tavaszi sikeres Berzsenyi könyvtári kiállítás után dr. Baráthné Molnár Mónika igazgatóasszonynak jött az ötlete: „Ali, miért nem csinálsz egy galériát?” Elsőre azt mondtam, kicsit nagyképű lennék, ha galériát nyitnék, de belegondoltam, hogy ebben a galériában nem csak tárgyakat lehet bemutatni, vagy az én „tákolt térplasztikáimat” - mert nem állítom magamról, hogy szobrász vagyok, és más se higgye azt -, hanem ezzel meg lehet mutatni a családtörténetet, és ezzel a várostörténet egy olyan ötven évet átfogó szeletét, amilyet még senki nem mutatott be.
- Először is volt egy dédmama, Vidor Ignácné Musits Irma, aki a házat építette 1912-ben. Ő a testvére annak a Musits Zsigmondnak, aki a vezeték nélküli telefonálás atyja. A nagypapa, dr. Gyuk Béla az Emberbaráti Kórház igazgatója volt anno, aztán az induló új kórház sebész főorvosa.
A Hesztera nagypapa (dr. Hesztera Aladár) hadbíró ezredes volt. Ő folyamatosan mini Sindler listát játszott, mentette, akit lehetett, volt, hogy egy hétig be volt zárva és kötél általi halálra volt ítélve. Ő volt a felelős az Auschwitzba menő vonatokért, állandó lelki problémája volt, hogy kit tartson itthon, ha az egyiket itthon tudja tartani. Egyszer utánam fordult valaki az utcán azzal, hogy „Én is a maga nagyapjának köszönhetem, hogy életben maradtam.” Fiatalon nem foglalkoztam ezzel, csak később érintettek meg az ilyen történetek, mint például az, hogy a nagypapának volt egy nagyon kedves zsidó, szatócs haverja a főtéren, ahol most a Gyöngyös Áruház áll. Elküldte hozzá a tiszti szolgát, hogy „Fiam, mondja meg az X bácsinak, hogy a fia ma dél előtt törjön be egy kirakatot a főtéren, de úgy, hogy a csendőrök lássák”. Az öreg csak nézett, de leesett neki a tantusz, a gyereket kihívta, és fél téglával a szomszéd kirakatot beverték, majd kivárták a csendőröket. Úgy megverték, mint szódás a lovát. Aztán bevitték a nagypapához, aki őt összeszentségelte, becsukta, és kiállította egy papírt, hogy amíg az öreg ki nem fizeti a kirakatot, a gyerek nem tehető szabad lábra, sem az öreg nem hagyhatja a Szombathelyt. Az utolsó auschwitzi vonat ezalatt meg kiment az állomásról.
A szülőkről mit tudunk?
- Apám, Hesztera Aladár osztályellenség volt, ludovikás tiszt, aztán magyar - történelem - testnevelőszakos tanár, aztán a TIT igazgatója, aztán a sportház örökös igazgatóhelyettese, mert nem volt hajlandó belépni a párba. Most készítem a családtörténetet, valószínűleg a miénk lesz Szombathely középszintű famíliáinak legdokumentáltabb családja, 22 doboznyi anyagom van, nagyon érdekes.
- Anyám, az egyke, a kórházigazgató egyetlen féltett kislánya, aki nagyon hosszú idő után jutott el oda, hogy ő nem a Gyuk doktor lánya, hanem valaki, aki a kórházba nem asszisztens, hanem professzionális, „tizenkétlövetű” pszichológus lett belőle. Döbbenetes volt az emberismerete, a rendőrségen, a bíróságon is szakértett, ő volt „a Baba néni”, Gyuk Mária. A rendőrkapitány úgy szokta felhívni, hogy „Baba néni, kérem, itt látjuk a rendőrség előtt a söprűt, hol tetszik lenni? Ez a söprű egy kempingbicikli volt, mert ő volt „a boszi”. Anyám végignézett egy emberen és megmondta a teljes Hinterlandját anélkül, hogy az egy szót szólt volna. Volt nálam egyszer egy megrendelő, nekem is furcsa volt, de hát az üzlet az üzlet. Ment lefelé, anyám meg jött pont föl, és kérdezte, hogy ki volt ez az őrült reverendában? Három hónap múlva bevitték a fickót a diliházba, és nem engedték soha többet emberek közé…
Ali, akivel beszélgetünk, a negyedik generációs Hesztera Aladár (a fiát is Hesztera Aladárnak hívják, és lehetséges, hogy az ő fiát is így fogják majd hívni) most 72 éves, nyugdíjas, túl van több szívműtéten, személyes restaurációja 2016 óta tart. Nem írt végrendeletet, hanem inkább megnyitotta ezt a lakásgalériát. Amint mondja, „hülyülés” ellen rettentően jó, a Vasi TIT tévével együtt, aminek itt van a stúdiója öt éve.
Akkor költözött ide be a tévé, mikor jött a Covid, és azóta most már profin fel vagyunk fegyverkezve, és a közelmúltig Utah államban szerkesztették a műsorokat. Az online világban mindegy, ki hol lakik. Amíg a Kőszeg utcában lakott a srác, addig rosszabb volt a kapcsolat, mint most, hogy megnyom egy gombot, és azt mondja: „Mi van, Alika?” Itt a lakásgalériában visszahozzuk élőben a Vasi TIT tévéműsorokat, harminc embert le tudok ültetni úgy, hogy rálássanak kivetítőre. Ha előadást tartok, két óra után nem akarnak hazamenni az emberek. Érdekesek a témák, igaz, ki is van téve a borospohár, és mindenki kérdez, és kér, hogy meséljek még egy kicsit…
Nanu mesék a lakásgalériában
Jelenleg szeptember 10-i lakásgaléria-látogatásra szerveződnek az interneten a látogatók, akik a felmenők régi tárgyain kívül megnézhetik a kreatív műalkotásokat, köztük a „hegebita tromgedűt”, amely mint szó a nagypapa alkotása volt (ebben a szobában volt anno a rendelője), a műalkotást pedig Hesztera Aladár hozta létre két hangszer elfűrészelése révén húsz évvel ezelőtt karácsonyra az édesanyjának, aki a láttán elsírta magát, annyira meghatódott. Az érdeklődők Ali (Nanu) nagypapa életébe is bepillantást nyerhetnek, mert a „Nanu mesék” során – ezzel a címmel fut a tárlatvezetés - bemutatásra kerül az űrléggömb is, amely nem más, mint egy teaszűrő, és sok mindenre képes. A kalandok főleg e szobában esnek meg. Az űrléggömb egyetlen egyszer hagyta el a házat az APEH irányába, ahol azonban visszafordult a gorombaságról hallva, hogy ott minden gyereknek beleharapnak a csokijába. Ha az unokák jönnek látogatóba, Aladár tekeri nekik a fülét, viccesen változtatja az arcát, élőszóban mesél, saját szerzeményű Nanu dalt énekel és archaizáló diavetítéseket tart (a régi tárgyak között a gyerekkori diafilmeket is megőrizte). Iskolakezdésre almáslepényt és meggyes-mákos rácsos tetejű süteményt küldött csomagban Budapestre az aprónépnek, mert egy nyugdíjas nagypapának – aki a dédmama összes receptjének tudója – ez is kitelik az idejéből.