Ezt már most vésd be a naptárba: ekkor jön teljes napfogyatkozás!

Hazánkban legutóbb 1999. augusztus 11-én láthattunk teljes napfogyatkozást. Magyarországon még nagyon sokáig, egészen pontosan 2081. szeptember 3-ig kell hasonlóra várni. Aki azonban jó előre tervez és vállal némi utazást, már jóval előbb részese lehet a páratlan égi jelenségnek.

Napfogyatkozás lesz 2026-ban

Fotó: Shutterstock

2026. augusztus 12-én teljes napfogyatkozás söpör végig az Atlanti-óceánon, Európa egyes részein és Észak-Afrikában - hívta fel a figyelmet a koponyeg.hu.

Mint írják, a jelenség az Atlanti-óceán északi része felett éri el a csúcspontját, ahol a Hold árnyéka teljes sávban takarja el a Napot. A leglátványosabb szakaszát Izland, Spanyolország és a nyugati mediterrán térség egyes részei élvezhetik majd.

Egyes híek szerint már sorra telnek be a szállodás az érintett területeken, a legszerencsésebbek akár luxushajók fedélzetéről, a nyílt tengeren nézhetik mejad meg a napfogyatkozást.

Ilyen lesz a napfogyatkozás Magyarországon

Magyarországon ugyan csak részleges napfogyatkozás várható, ám így is érdemes lesz az eget kémlelni. Várhatóan jó nagy darabon harap bele a Hold a Napba: akár 70 százalékos is lehet a takarás, attól függően, hol tartózkodunk az országban. Fontos, soha ne nézzünk szabad szemmel a Napba! Csak speciális szemüveggel vagy szűrőkkel szerelt távcsővel ajánlott a megfigyelés.