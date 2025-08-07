augusztus 7., csütörtök

Sok-sok játék, önismeret-fejlesztés és kirándulás

Három turnusban fogadja a gyerekeket a vépi napközis tábor

2025-ben is három turnusban várja a gyerekeket napközis táborába a vépi művelődési ház. Július 25-én, hétfőn érkezett és péntekig maradt az első harmincfős csapat. Augusztus első és második hetében mások veszik át a helyüket.

Tóth Katalin

Múlt héten néztünk be a napközis táborba: a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda munkatársait találtuk ott, akik mindhárom hétre ígérkeztek. 

napközis tábor Vépen
Napközis tábor Vépen: Sümeghy Csillag Virág (EFI) csapatépítő, önismeret-fejlesztő játékokkal készült.
Fotó: Szendi Péter

Napközis tábor Vépen

– Az egészségmegőrzés fontos téma: játékos, interaktív foglalkozásokat választottunk az egészségfejlesztés területéről. Csoportbontásban egészségfejlesztő és pszichológus foglalkozik a gyerekekkel. Szó lesz a folyadékfogyasztás fontosságáról, a folyadékok cukortartalmáról és mozgásos feladatokba is bekapcsolódhatnak a gyerekek. Sümeghy Csillag Virág pszichológus pedig csapatépítő, önismeret-fejlesztő játékokkal készült – hallottuk Szákovics-Varga Ildikó irodvazetőtől.

Aznap délután Albert Zsuzsánna mesemondó, meseterapeutát várták a vépi táborba. Iszakné Koszorús Judit művelődésiház- és táborvezető a többi nap programjairól is beszélt. Hétfőn ismerkedéssel kezdtek az 5-től 12 éves gyerekek, sokat játszottak, mozogtak, fociztak, délután csigabigát alkottak papírgurigából. Kedd délelőtt zumbapartiba kapcsolódhattak be Horváth-Nagy Ancsival. Délután Forstóberné Pogácsás Anikóval nemezlabdát készítettek. Szerdán vonatra szálltak: Keszthelyre utaztak, ahol a Balatoni múzeumban jártak és egy nagyot játszótereztek is. Pénteken az egyik helyi gazdaságba sétáltak át, hogy birkákat és tyúkokat lássanak. A második turnus Sopronba kirándul, azon belül a Macskakő Gyermekmúzeumot veszik célba. A három hét egyikén a Savaria múzeumba is készülnek – tudtuk meg.

Csoportbontásban egészségfejlesztő és pszichológus foglalkozik a gyerekekkel. A fotón Szákovics-Varga Ildikót veszik körül a gyerekek.
Fotó: Szendi Péter

 

 

