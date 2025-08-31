27 perce
Augusztusi naplementék Vas vármegyében
Búcsúzik a nyár, és búcsúznak a megszokott esti fények is, amik pompás hangulatot adtak az alkonynak. Megnéztük, merrefelé érdemes menni szép naplementékhez!
Augusztusban a napnyugta időpontja fokozatosan a vacsoraidő felé tolódik: gyorsuló ütemben, naponta egy-két perccel korábban megy le a nap. Mostanában például háromnegyed nyolc körül bukik le a horizonton (június végén ez egy órával később következik be). Ilyenkor hosszú ideig festi lenyűgöző, narancsos–vöröses fényekkel az égboltot. Ez a látvány augusztusban különösen intenzív, ahogy a légköri por vagy pára fokozza a színek teltségét — amit a mellékelt fotók is remekül illusztrálnak. Ahogy a nap megközelíti a horizontot, a fény puhább és melegebb tónusú, ami ideális pillanat fényképezéshez vagy egyszerű szemlélődéshez.
Errefelé nézd a naplementét
Vas vármegye domborzata, ártéri tájai és tiszta levegője különösen jól reagálnak a nyári fényekre — így a nyári naplementék varázsa itt valóban élőben is elbűvölő. Nézzünk hát néhány ajánlott helyszínt!
Természetes, panorámás helyek
- Írott-kő (Kőszegi-hegység, 883 m): a Dunántúl legmagasabb pontja. A kilátóból a naplemente Ausztria és Magyarország felé is remekül belátható. A horizont lassan sötétedő színei gyönyörűek a hegység fölött.
- Ság-hegy (Celldömölk): az egykori bazaltbánya krátere és a hegytetőn álló kilátó ideális hely a nyári naplementékhez. A környező Kisalföld síkjai szinte aranyló szőnyegként terülnek el.
- Őrség és Rábavidék (pl. Szalafő, Őriszentpéter, Kétvölgy): a dombos táj, szénakazlak, fás-legelők és a pára sejtelmes fényt adnak a képeknek.
Vízparti tükröződések
- Gyöngyös-patak és Csónakázótó (Kőszeg vagy Szombathely): a víztükrön visszaverődő színek és a város sziluettjei festőiek.
- Rába-part (Szentgotthárd, Körmend, Rábahídvég vagy Sárvár környéke): a kanyargó folyó partján alacsony napfénynél különösen szép a tükröződés.
- Gersekaráti-tó: a nyugodt felszínű tó partján sokszor horgászok is ülnek, ami hangulatossá teszi a képet.
Városi, hangulatos fények
- Szombathely, Fő tér és Püspöki palota: a naplemente fényében narancsos árnyalatokat kapnak a barokk épületek, és utána gyorsan gyúlnak fel a lámpák.
- Kőszeg, Jurisics tér: a történelmi belváros házain a lenyugvó nap utolsó sugarai különösen szépen játszanak.
- Sárvári vár és Nádasdy-kastély parkja: a várfalak mögül eltűnő nap izgalmas fény-árnyék játékot ad.
Fotós tippek augusztusi naplementéhez
- Időzítés: kb. 15–20 perccel a napnyugta előtt érdemes érkezni, és utána is maradni, mert a „kék óra” is nagyon látványos.
- Állvány: hosszabb záridőkhöz (tóparton, pataknál) hasznos.
- Előtér: keress érdekes alakzatokat (fák, keresztek, templomtornyok, víztükör), ezek adják a fotó hangulatát.
- Naplemente után: sokszor a legszebb színek már a horizont alatt jelentkeznek.
