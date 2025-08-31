Augusztusi naplementék Vas vármegyében

Augusztusban a napnyugta időpontja fokozatosan a vacsoraidő felé tolódik: gyorsuló ütemben, naponta egy-két perccel korábban megy le a nap. Mostanában például háromnegyed nyolc körül bukik le a horizonton (június végén ez egy órával később következik be). Ilyenkor hosszú ideig festi lenyűgöző, narancsos–vöröses fényekkel az égboltot. Ez a látvány augusztusban különösen intenzív, ahogy a légköri por vagy pára fokozza a színek teltségét — amit a mellékelt fotók is remekül illusztrálnak. Ahogy a nap megközelíti a horizontot, a fény puhább és melegebb tónusú, ami ideális pillanat fényképezéshez vagy egyszerű szemlélődéshez.

Naplementék Vasban: hol nézd, fényképezd augusztusban?

Fotó: Szendi Péter

Errefelé nézd a naplementét

Vas vármegye domborzata, ártéri tájai és tiszta levegője különösen jól reagálnak a nyári fényekre — így a nyári naplementék varázsa itt valóban élőben is elbűvölő. Nézzünk hát néhány ajánlott helyszínt!

Természetes, panorámás helyek

Írott-kő (Kőszegi-hegység, 883 m): a Dunántúl legmagasabb pontja. A kilátóból a naplemente Ausztria és Magyarország felé is remekül belátható. A horizont lassan sötétedő színei gyönyörűek a hegység fölött.

Ság-hegy (Celldömölk): az egykori bazaltbánya krátere és a hegytetőn álló kilátó ideális hely a nyári naplementékhez. A környező Kisalföld síkjai szinte aranyló szőnyegként terülnek el.

Őrség és Rábavidék (pl. Szalafő, Őriszentpéter, Kétvölgy): a dombos táj, szénakazlak, fás-legelők és a pára sejtelmes fényt adnak a képeknek.

Vízparti tükröződések

Gyöngyös-patak és Csónakázótó (Kőszeg vagy Szombathely): a víztükrön visszaverődő színek és a város sziluettjei festőiek.

Rába-part (Szentgotthárd, Körmend, Rábahídvég vagy Sárvár környéke): a kanyargó folyó partján alacsony napfénynél különösen szép a tükröződés.

Gersekaráti-tó: a nyugodt felszínű tó partján sokszor horgászok is ülnek, ami hangulatossá teszi a képet.

Városi, hangulatos fények