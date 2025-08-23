Napraforgóval érkezett egy tiszás szimpatizáns, máris ízelítőt kapott Magyar Péter szeretetországából

Mint arról lapunk beszámolt, sokan nemtetszésüknek adtak hangot, amiért Magyar Péter szombathelyi látogatását éppen a város legnagyobb rendezvényére időzítette. A kommentelők többsége ugyanis úgy véli, nincs helye a poltikának a Savaria Történelmi Karneválon.

A Március 15. tér Magyar Péter fórumán: sokan inkább a távozás mellett döntöttek a one man show alatt

Kevesebb érdeklődő Szombathelyen is

A március végi, Berzsenyi téren megtartott fórumhoz képest jóval kevesebben vettek részt a Március 15. térre meghirdetett rendezvényen szombaton. Ráadásul, a jó másfél órás program alatt sokan elhagyták a teret, nem várták meg Magyar Péter one man showjának végét. Ugyancsak szembetűnő volt: szombathelyi tiszás politikusok, vagy - fogalmazhatunk úgy is - politikusjelöltek ezúttal sem mutatkoztak a Tisza Párt elnöke mellett: csak testőrei és közvetlen stábja kísérték a feleségét lehallgató és ezzel politikai karrierjét elindító európai parlamenti képviselőt autójától a színpadig.

Magyar Péter az ELTE SEK Magyar utcai kollégiumáról

Orbán Viktor miniszterelnök horvátországi pihenését ismét szóvá tette és Lázár János miniszter luxizásról szóló mondatait is idézte Magyar Péter. Mint ahogy vasi témákat is bedobott: hiányolta a szombathelyi északkeleti elkerülő megépítését, majd hosszan sorolta korrupcós vádjait, így szerinte ezért zárják be az ELTE SEK Magyar utcai kollégiumát is szeptember előtt.

Lapunk nemrég foglalkozott az utóbbi témával a hallgatók elszállásolása apropóján: mint megírtuk, az ELTE július második felében kapott "zöld lámpát" egy, már több éve tervezett projektjére. Ennek keretében a Magyar utcai kollégiumban egy komplex energetikai felújítást hajtanak végre a következő hónapokban.

A Körmend-Szombathely-Kőszeg közötti gyorsforgalmi utakról pedig Nemény András polgármesterrel közös sajtótájékoztatón beszélt Lázár János miniszter, nemrég pedig az állami keretprogram megjelenése kapcsán írtunk a tervezett útfejlesztésről.

Magyar Péter szólt arról az aláírásgyűjtésről is, amit azért indítottak el a Tisza-szigetesek, hogy Északnyugat-Magyarországon egy légibázis létesülhessen.