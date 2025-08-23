augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fórum

1 órája

Napraforgóval érkezett egy tiszás szimpatizáns, máris ízelítőt kapott Magyar Péter szeretetországából

Címkék#Szombathely#Savaria Karnevál#tiszás szimpatizáns#Magyar Péter

Március végi fórumához képest jóval kevesebben voltak kíváncsiak Magyar Péterre Szombathelyen szombaton délután. Egy tiszás szimpatizáns napraforgócsokorral érkezett a rendezvényre, máris ízelítőt kapott Magyar Péter szeretetországából, mint mondta: soha ennyien nem akarták elzavarni egy helyszínről.

Vaol.hu

Mint arról lapunk beszámolt, sokan nemtetszésüknek adtak hangot, amiért Magyar Péter szombathelyi látogatását éppen a város legnagyobb rendezvényére időzítette. A kommentelők többsége ugyanis úgy véli, nincs helye a poltikának a Savaria Történelmi Karneválon. 

A Március 15. tér Magyar Péter fórumán: sokan inkább a távozás mellett döntöttek a one man show alatt

Kevesebb érdeklődő Szombathelyen is

A március végi, Berzsenyi téren megtartott fórumhoz képest jóval kevesebben vettek részt a Március 15. térre meghirdetett rendezvényen szombaton. Ráadásul, a jó másfél órás program alatt sokan elhagyták a teret, nem várták meg Magyar Péter one man showjának végét. Ugyancsak szembetűnő volt: szombathelyi tiszás politikusok, vagy - fogalmazhatunk úgy is - politikusjelöltek ezúttal sem mutatkoztak a Tisza Párt elnöke mellett: csak testőrei és közvetlen stábja kísérték a feleségét lehallgató és ezzel politikai karrierjét elindító európai parlamenti képviselőt autójától a színpadig.  

Magyar Péter az ELTE SEK Magyar utcai kollégiumáról 

Orbán Viktor miniszterelnök horvátországi pihenését ismét szóvá tette és Lázár János miniszter luxizásról szóló mondatait is idézte Magyar Péter. Mint ahogy vasi témákat is bedobott: hiányolta a szombathelyi északkeleti elkerülő megépítését, majd hosszan sorolta korrupcós vádjait, így szerinte ezért zárják be az ELTE SEK Magyar utcai kollégiumát is szeptember előtt. 

Lapunk nemrég foglalkozott az utóbbi témával a hallgatók elszállásolása apropóján: mint megírtuk, az ELTE július második felében kapott "zöld lámpát" egy, már több éve tervezett projektjére. Ennek keretében a Magyar utcai kollégiumban egy komplex energetikai felújítást hajtanak végre a következő hónapokban. 

A Körmend-Szombathely-Kőszeg közötti gyorsforgalmi utakról pedig Nemény András polgármesterrel közös sajtótájékoztatón beszélt Lázár János miniszter, nemrég pedig az állami keretprogram megjelenése kapcsán írtunk a tervezett útfejlesztésről. 

Magyar Péter szólt arról az aláírásgyűjtésről is, amit azért indítottak el a Tisza-szigetesek, hogy Északnyugat-Magyarországon egy légibázis létesülhessen. 

Erről a fórumon ugyan nem esett szó, de ismert: az állami keretprogramban szerepel egy légimentő bázis kialakítása, arról itt írtunk. 

Ez már szeretetország? 

Ezúttal is volt lehetőség kérdések feltevésére: mint kiderült, a kérdezők közül sokan Sopronból jöttek a szombathelyi fórumra. Egy hölgy pedig napraforgócsokorral érkezett a rendezvényre, és megdöbbentő tapasztalatairól számolt be. Ismert, nagy médiaviszhangot kapott, hogy a Tisza Párt elnöke a napraforgót gazzal keverte össze. 

Forrás: VN

"Engem ennyien még soha nem akartak elzavarni egy helyszínről, vagy talán soha nem esett meg velem, hogy amikor megjelentem a napraforgóval, többen kiabáltak, szégyelljem magamat, takarodjak el!" - jelentette ki, majd hozzátette: ő ennek nagyon örül...

 

Magyar Péter fóruma Szombathelyen augusztus 23-án a Márcus 15. téren 
Fotó: Vas Népe 

Mint ahogy a kormánymédia jelenlévő tagjainak burkolt fenyegetése sem hiányozhatott a rendezvényről: április után sok szabadidőjük lesz a propagandistáknak - "ígérte" a Tisza Párt elnöke, amit taps követett a közönség fogyatkozó soraiban. 

Újabb ízelítőt kaptunk tehát a Magyar Péter vezette "szeretetországból", nem csoda, ha az érdeklődők száma is jócskán megfogyatkozott a fórum végére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu