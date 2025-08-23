1 órája
Napraforgóval érkezett egy tiszás szimpatizáns, máris ízelítőt kapott Magyar Péter szeretetországából
Március végi fórumához képest jóval kevesebben voltak kíváncsiak Magyar Péterre Szombathelyen szombaton délután. Egy tiszás szimpatizáns napraforgócsokorral érkezett a rendezvényre, máris ízelítőt kapott Magyar Péter szeretetországából, mint mondta: soha ennyien nem akarták elzavarni egy helyszínről.
Mint arról lapunk beszámolt, sokan nemtetszésüknek adtak hangot, amiért Magyar Péter szombathelyi látogatását éppen a város legnagyobb rendezvényére időzítette. A kommentelők többsége ugyanis úgy véli, nincs helye a poltikának a Savaria Történelmi Karneválon.
Kevesebb érdeklődő Szombathelyen is
A március végi, Berzsenyi téren megtartott fórumhoz képest jóval kevesebben vettek részt a Március 15. térre meghirdetett rendezvényen szombaton. Ráadásul, a jó másfél órás program alatt sokan elhagyták a teret, nem várták meg Magyar Péter one man showjának végét. Ugyancsak szembetűnő volt: szombathelyi tiszás politikusok, vagy - fogalmazhatunk úgy is - politikusjelöltek ezúttal sem mutatkoztak a Tisza Párt elnöke mellett: csak testőrei és közvetlen stábja kísérték a feleségét lehallgató és ezzel politikai karrierjét elindító európai parlamenti képviselőt autójától a színpadig.
Magyar Péter az ELTE SEK Magyar utcai kollégiumáról
Orbán Viktor miniszterelnök horvátországi pihenését ismét szóvá tette és Lázár János miniszter luxizásról szóló mondatait is idézte Magyar Péter. Mint ahogy vasi témákat is bedobott: hiányolta a szombathelyi északkeleti elkerülő megépítését, majd hosszan sorolta korrupcós vádjait, így szerinte ezért zárják be az ELTE SEK Magyar utcai kollégiumát is szeptember előtt.
Lapunk nemrég foglalkozott az utóbbi témával a hallgatók elszállásolása apropóján: mint megírtuk, az ELTE július második felében kapott "zöld lámpát" egy, már több éve tervezett projektjére. Ennek keretében a Magyar utcai kollégiumban egy komplex energetikai felújítást hajtanak végre a következő hónapokban.
A Körmend-Szombathely-Kőszeg közötti gyorsforgalmi utakról pedig Nemény András polgármesterrel közös sajtótájékoztatón beszélt Lázár János miniszter, nemrég pedig az állami keretprogram megjelenése kapcsán írtunk a tervezett útfejlesztésről.
Magyar Péter szólt arról az aláírásgyűjtésről is, amit azért indítottak el a Tisza-szigetesek, hogy Északnyugat-Magyarországon egy légibázis létesülhessen.
Erről a fórumon ugyan nem esett szó, de ismert: az állami keretprogramban szerepel egy légimentő bázis kialakítása, arról itt írtunk.
Ez már szeretetország?
Ezúttal is volt lehetőség kérdések feltevésére: mint kiderült, a kérdezők közül sokan Sopronból jöttek a szombathelyi fórumra. Egy hölgy pedig napraforgócsokorral érkezett a rendezvényre, és megdöbbentő tapasztalatairól számolt be. Ismert, nagy médiaviszhangot kapott, hogy a Tisza Párt elnöke a napraforgót gazzal keverte össze.
"Engem ennyien még soha nem akartak elzavarni egy helyszínről, vagy talán soha nem esett meg velem, hogy amikor megjelentem a napraforgóval, többen kiabáltak, szégyelljem magamat, takarodjak el!" - jelentette ki, majd hozzátette: ő ennek nagyon örül...
Mint ahogy a kormánymédia jelenlévő tagjainak burkolt fenyegetése sem hiányozhatott a rendezvényről: április után sok szabadidőjük lesz a propagandistáknak - "ígérte" a Tisza Párt elnöke, amit taps követett a közönség fogyatkozó soraiban.
Újabb ízelítőt kaptunk tehát a Magyar Péter vezette "szeretetországból", nem csoda, ha az érdeklődők száma is jócskán megfogyatkozott a fórum végére.