Kamionok a reptéren

Nem mindennapi járművek lepték el a repteret: Ilyen volt a Hungarian Truck Fest szombatja

Reggeltől estig szóló motorhangok, dudák és fények. Mutatjuk, milyen volt a Hungarian Truck Fest szombati, szakmai napja.

Kóbor Szonja

Ha csendes programra vágytunk volna szombaton, biztosan nem a szombathelyi reptérre vesszük az irányt, ahol a Hungarian Truck Feszt kamionjai sorakoznak a füves területen. A reggeli megnyitó után máris berregni kezdtek a motorok, és az ebédidőig tartó bemutatók után kezdetét vette a legnagyobb megmérettetés: a söptei-úti gyorsulási verseny. Az x (szám) induló kerék-kerék mellett haladván, a közönségben izzó feszültséget keltve mérettették meg vasaik erejét, de végül a nyertes xy lett  x (márka) kamionjával. 

A gyorsulási verseny alatt a motorosoknak sem volt okuk az unalomra, hiszen Palatinus Attila kaszkadőrmotoros street fighter show-ját láthatták az érdeklődők, bár kihangsúlyozzuk, hogy senki ne próbálja meg utána csinálni az eszméletlen mutatványokat! 

Idén már munkagép expo is a Hungarian Truck Fest

2025 egy új korszak kezdete a Truck Fest életében, hiszen idéntől a feszivál teljes neve Hungarian Truck Fest és Munkagép Expo, ami a megszokott élményt kibővíti egy szakmai utcával, ahol a fuvarozói világhoz köthető eszközöket, akár munkagépeket, pótkocsikat, kamionokat és technológiai újdonságokat tekinthetnek meg az arra járók.

Visszatérve a reptérre a v8 motorok mennydörgése mellett 21:00 órakor megszólaltak a hangfalak is, Szatmári és Szakos Andi indították be a bulihangulatot, amit tőlük átvett a Katapult DJ majd 23:00 órakor Döndi duó és a rezidends DJ Bluff pörgették a slágereket reggelig - nem csak a kamionok szerelmeseinek!

 

 

