Menet közben kigyulladt egy terepjáró Nemeskocs közelében
Menet közben gyulladt ki tegnap délután egy terepjáró csomagterében elhelyezett üzemanyag szivattyú Nemeskocs közelében - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
A tüzet a sofőr észlelte, félreállt, a mobil üzemanyagtankot eltávolította a csomagtérből valamint áramtalanította az autót. A forró műanyag olvadék meggyújtotta a jármű környezetében lévő száraz aljnövényzetet. A celldömölki önkormányzati tűzoltók a száz négyzetméteren lévő lángokat vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották, az autó forró alkatrészeit visszahűtötték. A járművet az egység hőkamerával átvizsgálta.
A tűzeset során nem sérült meg senki.
