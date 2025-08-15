augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

3 órája

Menet közben kigyulladt egy terepjáró Nemeskocs közelében

Címkék#Nemeskocs#tűz#autótűz

Vaol.hu
Menet közben kigyulladt egy terepjáró Nemeskocs közelében

Forrás: MW

Menet közben gyulladt ki tegnap délután egy terepjáró csomagterében elhelyezett üzemanyag szivattyú Nemeskocs közelében - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

A tüzet a sofőr észlelte, félreállt, a mobil üzemanyagtankot eltávolította a csomagtérből valamint áramtalanította az autót. A forró műanyag olvadék meggyújtotta a jármű környezetében lévő száraz aljnövényzetet. A celldömölki önkormányzati tűzoltók a száz négyzetméteren lévő lángokat vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották, az autó forró alkatrészeit visszahűtötték. A járművet az egység hőkamerával átvizsgálta. 

A tűzeset során nem sérült meg senki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu