Negyed évszázad ünnepe Nemeskocsban – élmények, ízek és közösség a falunapon - fotók
Negyed évszázados hagyományt ünnepeltek a jubileumi falunapon. Nemeskocs közössége idén is szívvel-lélekkel készült a programsorozatra, amely igazi ünneppé varázsolta a napot.
Nemeskocsi idén már 25. alkalommal rendezte meg hagyományos falunapját, amely ismét színes programokkal, finom falatokkal és jókedvvel várta a helyieket és a vendégeket. A negyed évszázados eseményen a közösség ereje és a közös élmények domináltak.
Falunap Nemeskocson
A nap során többek között habparty, gyerekfoglalkoztató, erős ember bemutató, tűzoltó és traktoros bemutatók, valamint bál is színesítette a kínálatot. A főzőverseny nagy sikert aratott, ahol az alapanyagot az önkormányzat biztosította, a csapatok pedig megmutathatták, ki tudja a legfinomabb fogást készíteni. Az ízletes fogásból természetesen mindenki kóstolhatott.
Falunap NemeskocsonFotók: Novák Roland
A megnyitón Bozzay András polgármester kiemelte, hogy számára ez a nap nem pusztán egy rendezvény, hanem egy ünnep, amely a közösség összetartását jelképezi. „Van egy élő, lüktető közösségünk, ami idén is szívét-lelkét beletette ebbe a napba. Volt, aki főzött, szerelt, díszített. Köszönöm mindenkinek a munkáját, és kellemes szórakozást kívánok” – fogalmazott a polgármester, majd átadta a szót V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőnek.
Az államtitkár beszédében megtiszteltetésnek nevezte, hogy részt vehet a falunapon.
„A nap szlogenje lehetne, hogy egy nap, amikor a jókedv közös. A falun áthaladva azt mondhatom, Nemeskocson látszik, hogy igényes emberek lakják, akik adnak saját magukra és portájukra is. A második fontos kép, amit látok a sok érdeklődő után, hogy mennyire értékelik a közösségi találkozást – ez a legnagyobb értéke egy ilyen összejövetelnek” – mondta el.
A falunap egész nap zajló programjai között nem hiányozhatott a tombola, a Bobai Daloskör előadása, vakvezető kutya munkájának bemutatója, illetve a színpadi produkciók sem. Este Tóth Tünde és Józsa György zenekara gondoskodott a hangulatról.