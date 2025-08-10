Negyed évszázad ünnepe Nemeskocsban – élmények, ízek és közösség a falunapon - fotók

Nemeskocsi idén már 25. alkalommal rendezte meg hagyományos falunapját, amely ismét színes programokkal, finom falatokkal és jókedvvel várta a helyieket és a vendégeket. A negyed évszázados eseményen a közösség ereje és a közös élmények domináltak.

V. Németh Zsolt beszéde a nemeskocsi falunapon

Fotó: Novák Roland

Falunap Nemeskocson

A nap során többek között habparty, gyerekfoglalkoztató, erős ember bemutató, tűzoltó és traktoros bemutatók, valamint bál is színesítette a kínálatot. A főzőverseny nagy sikert aratott, ahol az alapanyagot az önkormányzat biztosította, a csapatok pedig megmutathatták, ki tudja a legfinomabb fogást készíteni. Az ízletes fogásból természetesen mindenki kóstolhatott.