Rágásnyom, halvány lombozat, lehulló bimbók - ezek a leggyakoribb nyári növénybetegségek

A nyári növénybetegségek, a kártevők elleni védekezés sok munkát adnak a kertészkedőknek. A tuják és fenyőfélék esetében se feledkezzünk meg az öntözésről: a hajtásvégek bebarnulása, az elszárad az ágak, a kivilágosodó lomb a vízhiány jele, amelyet heti 1-2, főként reggeli vagy esti alapos öntözéssel tudunk orvosolni. Fontos azonban ügyelni a túlöntözés elkerülésére is, hiszen a pangó víz gyökérrothadáshoz, barnuláshoz vezethet - hívja fel a figyelmet a szakember.

Nyári növénybetegségek:távolítsunk el a fertőzött vagy megtámadott növényrészeket

Fotó: Cseh Gábor

Támad a tujaszú és a boróka-tarkadíszbogár is, jelenlétüket a törzsön való lyukak, elszáradó ágak jelezhetik. Ez esetben a fertőzött ágak eltávolítása és a permetezés jelenthet megoldást.

A fenyőknél megjelenhet a gombás tűhullás, ezen a gombaölőszeres kezelés, a rendszeres metszés és szellőztetés segíthet. Megtámadhatják növényeinket a fenyőrontó darazsak, illetve a levélbogarak is, amit a rágásnyomok, és a torzuló hajtások jelezhetnek nekünk. Ilyenkor rovarkár elleni, rovarölő szeres kezelés javasolt - olvasható a Vas Vármegyei Kormányhivatal oldalán közzétett tájékoztatóban.

A rózsa, a hortenzia, a levendula és az évelő növények többféle fenyegetésnek vannak kitéve: a leggyakoribb a levéltetvek, tripszek és atkák megjelenése. Könnyen felismerhetőek a deformált levelekről, a maguk után hagyott ragacsos mézharmatról a szívogatásnyomokról. Both Gyula szerint a legfontosabb, hogy rendszeresen vizsgáljuk meg növényeinket, távolítsunk el a fertőzött vagy megtámadott növényrészeket, és rovarölő szerrel kezeljük a növényt annak érdekében, hogy megakadályozzuk a további károsodást.

Nyári növénybetegségek: sárguló, pöttyös levelek

Támad a lisztharmat, a rozsda és a peronoszpóra is, amelyfre fehéres bevonat, sárguló vagy pöttyös levelek hívhatják fel figyelmünket. Ez esetben is a szellős elrendezés és a fungicides permetezés a legjobb, amit tehetünk a növény védelmében. Hozzáteszi: ha az egészségesnek tűnő növényünk nem, vagy csak alig hoz virágot, növekedése lassú, vagy levelei idő előtt sárgulni kezdenek, tápanyaghiánnyal állunk szemben. Ez műtrágya használatával vagy megfelelő tápoldatos öntözéssel könnyen pótolható.