Rágásnyom, halvány lombozat, lehulló bimbók - ezek a leggyakoribb nyári növénybetegségek
A meleg és csapadékmentes időjárás hatására megjelennek a nyári növénybetegségek és a kártevők. Both Gyulát, a Vas Vármegyei Kormányhivatal növényügyi szakügyintézője megmutatja, melyek most a leggyakoribb nyári növénybetegségek és hogyan védekezhetünk ellenük.
A nyári növénybetegségek, a kártevők elleni védekezés sok munkát adnak a kertészkedőknek. A tuják és fenyőfélék esetében se feledkezzünk meg az öntözésről: a hajtásvégek bebarnulása, az elszárad az ágak, a kivilágosodó lomb a vízhiány jele, amelyet heti 1-2, főként reggeli vagy esti alapos öntözéssel tudunk orvosolni. Fontos azonban ügyelni a túlöntözés elkerülésére is, hiszen a pangó víz gyökérrothadáshoz, barnuláshoz vezethet - hívja fel a figyelmet a szakember.
Támad a tujaszú és a boróka-tarkadíszbogár is, jelenlétüket a törzsön való lyukak, elszáradó ágak jelezhetik. Ez esetben a fertőzött ágak eltávolítása és a permetezés jelenthet megoldást.
A fenyőknél megjelenhet a gombás tűhullás, ezen a gombaölőszeres kezelés, a rendszeres metszés és szellőztetés segíthet. Megtámadhatják növényeinket a fenyőrontó darazsak, illetve a levélbogarak is, amit a rágásnyomok, és a torzuló hajtások jelezhetnek nekünk. Ilyenkor rovarkár elleni, rovarölő szeres kezelés javasolt - olvasható a Vas Vármegyei Kormányhivatal oldalán közzétett tájékoztatóban.
A rózsa, a hortenzia, a levendula és az évelő növények többféle fenyegetésnek vannak kitéve: a leggyakoribb a levéltetvek, tripszek és atkák megjelenése. Könnyen felismerhetőek a deformált levelekről, a maguk után hagyott ragacsos mézharmatról a szívogatásnyomokról. Both Gyula szerint a legfontosabb, hogy rendszeresen vizsgáljuk meg növényeinket, távolítsunk el a fertőzött vagy megtámadott növényrészeket, és rovarölő szerrel kezeljük a növényt annak érdekében, hogy megakadályozzuk a további károsodást.
Nyári növénybetegségek: sárguló, pöttyös levelek
Támad a lisztharmat, a rozsda és a peronoszpóra is, amelyfre fehéres bevonat, sárguló vagy pöttyös levelek hívhatják fel figyelmünket. Ez esetben is a szellős elrendezés és a fungicides permetezés a legjobb, amit tehetünk a növény védelmében. Hozzáteszi: ha az egészségesnek tűnő növényünk nem, vagy csak alig hoz virágot, növekedése lassú, vagy levelei idő előtt sárgulni kezdenek, tápanyaghiánnyal állunk szemben. Ez műtrágya használatával vagy megfelelő tápoldatos öntözéssel könnyen pótolható.
Általános kerti problémaként jelentkezik a gyomosodás, amelyre a gyomlálás mellett mulcsolást javasol a szakember, a repedező talaj, fonnyadó növények orvosaként ugyancsak a mulcsolás és az áztató öntözés jöhet szóba, míg a hőségstresszel – lankadó levelek, lehulló bimbók –, valamint a napsütés okozta perzseléssel – levelek fehér foltosodása – szemben az árnyékolás és a kora reggeli öntözés jelenthet megoldást.