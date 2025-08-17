augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Na, mi nem lesz augusztus 20-án? Mutatjuk a boltok ünnepi nyitvatartását

Nem lesz hosszú hétvége csak egy munkaszüneti nap a következő állami ünnep. Ennek ellenére, aki nem figyel, azt ez az egynapos boltzár is meglepheti, ugyanis a legtöbb bolt bezár. Mondjuk is hogyan készülj, milyen nyitvatartás lesz az üzletekben augusztus 20-án.

Vaol.hu

Augusztus 20-a az államalapítás ünnepe idén a hét közepére esik, csak szerdán zárnak be a boltok. A 2025. augusztus 20. egynapos ünnep lesz, igaz lehetnek olyan szolgáltatók, akik a nyári szabadságukat úgy oldják meg ebben az évben, hogy ehhez a szerdához hozzáteszik az utána következő napokat és csak augusztus 25-től lesznek újra nyitva. A boltok nyitvatartását érdemes előre ellenőrizni, hogy ne a parkolóban lepődj meg, ha elindulsz.

Nyitvatartás augusztus 20: szinte minden bolt bezár
Forrás: MW/archív

Nyitvatartás augusztus 20.: minden boltlánc bezár

A Tesco, Spar, Aldi, Lidl és miden más nagy lánc üzletei zárva lesznek augusztus 20-án, mivel az ünnep munkaszüneti napnak számít,

 boltzár csak ezen az egy napon lesz 2025-ben, hiszen az ünnepnap a hét közepére szerdára esik, vagyis ezúttal nincs munkanap áthelyezés sem. 

Még a balatoni régióban is él a boltzár augusztus 20-án, így a Tesco, Spar, Aldi és Lidl üzletek biztosan zárva lesznek. Ráadásul érdemes figyelni a Balatonnál, mert a nyári meghosszabbított nyitvatartás augusztus 20-án véget ér, vagyis visszatér a szokásos rend az ünnep után.

Vannak kivételek, ezek az üzletek nyitva lesznek

Az éjjel-nappali élelmiszer boltok ünnepnapokon is nyitva lehetnek, így azokra a helyekre biztosan el lehet szaladni, ha valami elmaradt. Az éttermek, benzinkúton lévő boltok, strandokon lévő üzletek, szórakozóhelyek, mozik, edzőtermek többsége sem zár be, ahogy a Balatonnál a családi üzemeltetésben lévő élelmiszerboltok is rendkívüli nyitvatartással várják a nyaralókat. Érdemes azonban tájékozódni a boltláncok közösségi oldalain a részletekről, hogy ne indulj el hiába.

Mi szabályozza a boltok ünnepi nyitvatartását?

A boltok nem maguk döntenek arról, hogy ünnepnapokon be kell zárniuk. Első körben a munka törvénykönyve meghatározza a munkaszüneti napokat:

  1. január 1., 
  2. március 15., 
  3. húsvét, 
  4. május 1., 
  5. augusztus 20., 
  6. október 23., 
  7. november 1., 
  8. december 25–26. 

Ilyenkor csak különleges engedéllyel és a hétköznapitól eltérő feltételekkel dolgozhatnak a kereskedelemben dolgozó alkalmazottak, ünnepi nyitvatartás van érvényben. Az önkormányztok helyi szabályozást is hozhatnak a nyitvatartás részleteiről, éjszakai zárórák, zajvédelmi okokból és egyéb sajátos esetek. Az ünnepi nyitvatartásról a 2012. évi CII. törvény, a kereskedelemről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei mondják ki a lehetőségeket, ebben szabályozzák hogy a kiskereskedelmi üzletek munkaszüneti napokon nem tarthatnak nyitva, kivéve néhány esetet. Ezekre az üzletekre nem vonatkozik:
1. benzinkutak,

  1. ügyeletes gyógyszertárak,
  2. repülőtéri,
  3. pályaudvari üzletek,
  4. vendéglátóhelyek(éttermek, kávézók),
  5. szórakozóhelyek, 
  6. nonstop kisboltok

 

 

