Na, mi nem lesz augusztus 20-án? Mutatjuk a boltok ünnepi nyitvatartását

Augusztus 20-a az államalapítás ünnepe idén a hét közepére esik, csak szerdán zárnak be a boltok. A 2025. augusztus 20. egynapos ünnep lesz, igaz lehetnek olyan szolgáltatók, akik a nyári szabadságukat úgy oldják meg ebben az évben, hogy ehhez a szerdához hozzáteszik az utána következő napokat és csak augusztus 25-től lesznek újra nyitva. A boltok nyitvatartását érdemes előre ellenőrizni, hogy ne a parkolóban lepődj meg, ha elindulsz.

Nyitvatartás augusztus 20: szinte minden bolt bezár

Nyitvatartás augusztus 20.: minden boltlánc bezár

A Tesco, Spar, Aldi, Lidl és miden más nagy lánc üzletei zárva lesznek augusztus 20-án, mivel az ünnep munkaszüneti napnak számít,

boltzár csak ezen az egy napon lesz 2025-ben, hiszen az ünnepnap a hét közepére szerdára esik, vagyis ezúttal nincs munkanap áthelyezés sem.

Még a balatoni régióban is él a boltzár augusztus 20-án, így a Tesco, Spar, Aldi és Lidl üzletek biztosan zárva lesznek. Ráadásul érdemes figyelni a Balatonnál, mert a nyári meghosszabbított nyitvatartás augusztus 20-án véget ér, vagyis visszatér a szokásos rend az ünnep után.

Vannak kivételek, ezek az üzletek nyitva lesznek

Az éjjel-nappali élelmiszer boltok ünnepnapokon is nyitva lehetnek, így azokra a helyekre biztosan el lehet szaladni, ha valami elmaradt. Az éttermek, benzinkúton lévő boltok, strandokon lévő üzletek, szórakozóhelyek, mozik, edzőtermek többsége sem zár be, ahogy a Balatonnál a családi üzemeltetésben lévő élelmiszerboltok is rendkívüli nyitvatartással várják a nyaralókat. Érdemes azonban tájékozódni a boltláncok közösségi oldalain a részletekről, hogy ne indulj el hiába.