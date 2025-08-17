2 órája
Na, mi nem lesz augusztus 20-án? Mutatjuk a boltok ünnepi nyitvatartását
Nem lesz hosszú hétvége csak egy munkaszüneti nap a következő állami ünnep. Ennek ellenére, aki nem figyel, azt ez az egynapos boltzár is meglepheti, ugyanis a legtöbb bolt bezár. Mondjuk is hogyan készülj, milyen nyitvatartás lesz az üzletekben augusztus 20-án.
Augusztus 20-a az államalapítás ünnepe idén a hét közepére esik, csak szerdán zárnak be a boltok. A 2025. augusztus 20. egynapos ünnep lesz, igaz lehetnek olyan szolgáltatók, akik a nyári szabadságukat úgy oldják meg ebben az évben, hogy ehhez a szerdához hozzáteszik az utána következő napokat és csak augusztus 25-től lesznek újra nyitva. A boltok nyitvatartását érdemes előre ellenőrizni, hogy ne a parkolóban lepődj meg, ha elindulsz.
Nyitvatartás augusztus 20.: minden boltlánc bezár
A Tesco, Spar, Aldi, Lidl és miden más nagy lánc üzletei zárva lesznek augusztus 20-án, mivel az ünnep munkaszüneti napnak számít,
boltzár csak ezen az egy napon lesz 2025-ben, hiszen az ünnepnap a hét közepére szerdára esik, vagyis ezúttal nincs munkanap áthelyezés sem.
Még a balatoni régióban is él a boltzár augusztus 20-án, így a Tesco, Spar, Aldi és Lidl üzletek biztosan zárva lesznek. Ráadásul érdemes figyelni a Balatonnál, mert a nyári meghosszabbított nyitvatartás augusztus 20-án véget ér, vagyis visszatér a szokásos rend az ünnep után.
Vannak kivételek, ezek az üzletek nyitva lesznek
Az éjjel-nappali élelmiszer boltok ünnepnapokon is nyitva lehetnek, így azokra a helyekre biztosan el lehet szaladni, ha valami elmaradt. Az éttermek, benzinkúton lévő boltok, strandokon lévő üzletek, szórakozóhelyek, mozik, edzőtermek többsége sem zár be, ahogy a Balatonnál a családi üzemeltetésben lévő élelmiszerboltok is rendkívüli nyitvatartással várják a nyaralókat. Érdemes azonban tájékozódni a boltláncok közösségi oldalain a részletekről, hogy ne indulj el hiába.
2025. évi munkaszüneti napok: itt vannak a hosszú hétvégék és a ledolgozós szombatok
Mi szabályozza a boltok ünnepi nyitvatartását?
A boltok nem maguk döntenek arról, hogy ünnepnapokon be kell zárniuk. Első körben a munka törvénykönyve meghatározza a munkaszüneti napokat:
- január 1.,
- március 15.,
- húsvét,
- május 1.,
- augusztus 20.,
- október 23.,
- november 1.,
- december 25–26.
Ilyenkor csak különleges engedéllyel és a hétköznapitól eltérő feltételekkel dolgozhatnak a kereskedelemben dolgozó alkalmazottak, ünnepi nyitvatartás van érvényben. Az önkormányztok helyi szabályozást is hozhatnak a nyitvatartás részleteiről, éjszakai zárórák, zajvédelmi okokból és egyéb sajátos esetek. Az ünnepi nyitvatartásról a 2012. évi CII. törvény, a kereskedelemről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei mondják ki a lehetőségeket, ebben szabályozzák hogy a kiskereskedelmi üzletek munkaszüneti napokon nem tarthatnak nyitva, kivéve néhány esetet. Ezekre az üzletekre nem vonatkozik:
1. benzinkutak,
- ügyeletes gyógyszertárak,
- repülőtéri,
- pályaudvari üzletek,
- vendéglátóhelyek(éttermek, kávézók),
- szórakozóhelyek,
- nonstop kisboltok
A vasi lányok a legszebbek! Szofi és Mária is bejutott a Miss Olympians’ Beach döntőjébe