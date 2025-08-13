A nyugat-nílusi láz miatt új véradási szabály lépett életbe Magyarországon

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti járványügyi helyzetet összegző jelentéséből derült ki, hogy egy nyugat-nílusi lázas fertőzést igazoltak Magyarországon. Súlyosabb az ügy, mint elsőre gondolnánk, ugyanis az idős nő, akinél kimutatták a vírust, nem járt külföldön. Ráadásul agyvelőgyulladással került kórházba, súlyos állapotban. Már akkora a baj, hogy a véradásnál is új protokollt vezettek be.

Nyugat-nílusi láz: a fertőzés egyre inkább terjed Magyarországon is, új szabályt vezettek be emiatt

Fotó: Nastyaofly

Nyugat-nílusi láz: már itthon is terjed a fertőzés

Minden évben augusztusban találják a legtöbb olyan esetet, ami hazai eredetű. Ennek az az oka, hogy a fertőzést szúnyogok terjesztik és ilyenkor van a legtöbb vérszívó, így a fertőzött is sok. Az első eseteket Bács-Kiskun vármegyében 2015. augusztus 31-én igazolták, valamint Budapesten is jelentettek egy esetet abban az évben, szeptemberben. Az első években a fertőzések döntő többségét az Alföldön diagnosztizálták. Tavaly augusztusban – egy héten belül – 11 új nyugat-nílusi lázzal fertőzött esetet igazoltak. Ezek mind hazai eredetűek voltak és már a Dunántúlon is találtak betegeket. Fejér megyében 2 esetet, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyékből is egy-egy-egy esetet regisztráltak, tavaly 30 megbetegedés volt. Ketten kórházba is kerültek.

A mostani eset úgy derült ki, hogy a három kórházban kezelt agyvelőgyulladásos eset közül az egyiknél nyugat-nílusi lázat diagnosztizáltak. A beteg egy 67 éves, Pest vármegyében élő nő, akinél a kezelő kórház kérésére az NNGYK laboratóriuma végezte el a vizsgálatokat, és igazolta a vírus jelenlétét. A járványügyi vizsgálat kimutatta, hogy a beteg nem járt külföldön a megbetegedés előtt, így a fertőzés hazai eredetű.

A kemma.hu azt írja, hogy ez az első nyugat-nílusi lázas eset Magyarországon 2025-ben – tavaly az első ilyen megbetegedést egy héttel korábban regisztrálták.

A Nyugat-nílusi láz: a világ élvonalához csatlakoztunk az új protokollal

A helyzet annyira komoly, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnál is szigorításokat vezettek be a véradásnál. Dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese azt mondta a vaol-nak, hogy Magyarország a világ élvonalába lépett egy új kormányhatározattal, idén május 20. óta ugyanis minden véradót vizsgálnak hazánkban erre a fertőzésre. Ez azt jelenti, hogy a szúnyogszezonban sem kell senkit elküldeni amiatt, mert olyan területen járt idehaza, vagy külföldön, ami érintett a fertőzéssel.

A vizsgálat minden évben szezonális, de országosan minden véradásra kiterjed. Arról, hogy mikor kezdjük a szűrést, az országos tisztifőorvos dönt, ahogy a vizsgálatok végét is ő határozza meg az aktuális adatok, időjárás alapján

- mondta dr. Nagy Sándor.