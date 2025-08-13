augusztus 13., szerda

Nyugat-nílusi láz

1 órája

A nyugat-nílusi láz miatt új véradási szabály lépett életbe Magyarországon

Nem járt külföldön az az idős nő, akinél kimutatták a Nyugat-nílusi láz fertőzést. Súlyos állapotban van, agyvelőgyulladással vitték kórházba. Ez egyre gyakoribb Magyarországon, ezért a nyugat-nílusi láz miatt már a véradásoknál is új szabályokat vezettek be. Világszínvonalú az új protokoll, ami idén nyártól lépett életbe és minden véradót érint.

Vaol.hu

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti járványügyi helyzetet összegző jelentéséből derült ki, hogy egy nyugat-nílusi lázas fertőzést igazoltak Magyarországon. Súlyosabb az ügy, mint elsőre gondolnánk, ugyanis az idős nő, akinél kimutatták a vírust, nem járt külföldön. Ráadásul agyvelőgyulladással került kórházba, súlyos állapotban. Már akkora a baj, hogy a véradásnál is új protokollt vezettek be. 

Nyugat-nílusi láz
Nyugat-nílusi láz: a fertőzés egyre inkább terjed Magyarországon is, új szabályt vezettek be emiatt
Fotó: Nastyaofly

Nyugat-nílusi láz: már itthon is terjed a fertőzés

Minden évben augusztusban találják a legtöbb olyan esetet, ami hazai eredetű. Ennek az az oka, hogy a fertőzést szúnyogok terjesztik és ilyenkor van a legtöbb vérszívó, így a fertőzött is sok. Az első eseteket Bács-Kiskun vármegyében 2015. augusztus 31-én igazolták, valamint Budapesten is jelentettek egy esetet abban az évben, szeptemberben. Az első években a fertőzések döntő többségét az Alföldön diagnosztizálták. Tavaly augusztusban – egy héten belül – 11 új nyugat-nílusi lázzal fertőzött esetet igazoltak. Ezek mind hazai eredetűek voltak és már a Dunántúlon is találtak betegeket. Fejér megyében 2 esetet, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyékből is egy-egy-egy esetet regisztráltak, tavaly 30 megbetegedés volt. Ketten kórházba is kerültek. 

A mostani eset úgy derült ki, hogy a három kórházban kezelt agyvelőgyulladásos eset közül az egyiknél nyugat-nílusi lázat diagnosztizáltak. A beteg egy 67 éves, Pest vármegyében élő nő, akinél a kezelő kórház kérésére az NNGYK laboratóriuma végezte el a vizsgálatokat, és igazolta a vírus jelenlétét. A járványügyi vizsgálat kimutatta, hogy a beteg nem járt külföldön a megbetegedés előtt, így a fertőzés hazai eredetű.

 A kemma.hu azt írja, hogy ez az első nyugat-nílusi lázas eset Magyarországon 2025-ben – tavaly az első ilyen megbetegedést egy héttel korábban regisztrálták.

A Nyugat-nílusi láz: a világ élvonalához csatlakoztunk az új protokollal

A helyzet annyira komoly, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnál is szigorításokat vezettek be a véradásnál. Dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese azt mondta a vaol-nak, hogy Magyarország a világ élvonalába lépett egy új kormányhatározattal, idén május 20. óta ugyanis minden véradót vizsgálnak hazánkban erre a fertőzésre. Ez azt jelenti, hogy a szúnyogszezonban sem kell senkit elküldeni amiatt, mert olyan területen járt idehaza, vagy külföldön, ami érintett a fertőzéssel.

A vizsgálat minden évben szezonális, de országosan minden véradásra kiterjed. Arról, hogy mikor kezdjük a szűrést, az országos tisztifőorvos dönt, ahogy a vizsgálatok végét is ő határozza meg az aktuális adatok, időjárás alapján 

- mondta dr. Nagy Sándor. 

Május 20-a óta tehát minden véradónak a vérét megvizsgálják és elvégzik a West Nile vírus szűrését, mielőtt vért ad. Dr. Nagy Sándor elmondta: ennek köszönhetően minden hazánkban előállított készítmény biztonságos. 

Az új szűrőprogramra azért volt szükség, mert a tőlünk délebbre eső nyaralóhelyeken veszélyes mértékben jelen van a nyugat-nílusi láz kórokozóját hordozó szúnyog. Olaszországban már komoly problémát okoznak az egyre emelkedő számú a megbetegedések is. 

Korábban egy anamnézis készült és 30 napra kizárták a véradásból és szűrést végeztek azoknál, akik veszélyes helyen jártak külföldön, vagy olyan hazai térségben töltöttek hosszabb időt, ahol előfordult ilyen megbetegedés. Ezt a kockázat alapú szűrést váltotta fel májustól az új protokoll. Ennek köszönhetően pedig feleslegesen senkit nem kell elküldeni a véradásról.

Az a legfontosabb, hogy a vérkészítmények biztonságosak legyenek - mondta dr. Nagy Sándor. Amennyiben ugyanis egy legyengült immunrendszerű ember vagy súlyos beteg vírussal fertőzött vért kap, az akár halálos kimenetelű is lehet. Ezért szigorítottunk egy újabb lépést a szűrési rendszeren és így nem kell elküldenünk feleslegesen egy véradót sem, és a vérkészítmények is teljesen biztonságosak. 

Mik a tünetei a nyugat-nílusi láznak?

A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos betegség, amit a West Nile-vírus okoz. A tünetek nagyon változók: sok fertőzött teljesen tünetmentes marad, másoknál enyhe influenzaszerű panaszok alakulnak ki. Sokan nem is tudják, hogy átestek a fertőzésen. 

Mivel védőoltás nincs ellene, fontos, hogy elkerüljük a szúnyogcsípést, mivel a szúnyogok terjesztik a bajt.

Ritkább esetben pedig idegrendszeri szövődmények jelentkeznek. Ilyen esetben nyugat-nílusi neuroinvazív betegségről beszélünk, ami idős embereknél legyengült immunrendszer esetén nagyon veszélyes, halálos kimenetelű is lehet. A most igazolt fertőzés egy ilyen komoly eset, egy idős ember az érintett. Súlyos esetben ezek a tünetek:

  1. Magas láz 
  2. Erős fejfájás 
  3. Tarkómerevség (meningitis jele)
  4. Zavartság, tudatzavar
  5. Görcsrohamok
  6. Izomgyengeség, bénulás

Kik vannak veszélyben?

A nyugat-nílusi láz szempontjából elvileg bárki megfertőződhet, akit megcsíp egy fertőzött szúnyog, de a súlyos, idegrendszeri szövődmények főleg az alábbi csoportokat veszélyeztetik: Idősek, különösen 60–65 év felett,  legyengült immunrendszerűek, kemoterápiában részesülők, tartós immunszupresszív gyógyszeres kezelés alatt állók és krónikus betegségekben szenvedők. 

 

