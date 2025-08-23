augusztus 23., szombat

Itt mindent megtudhat az ausztriai nyugdíjról!

Magyar-osztrák nyugdíjtanácsadó napot tartanak Szombathelyen. Az érdeklődők személyre szóló tájékoztatást kaphatnak a magyar és osztrák érintettségű nyugdíjjogosultság feltételeiről, valamit az ezzel kapcsolatos ügyintézési teendőkről.

Vaol.hu

A Magyar Államkincstár és a Pensionsversicherungsanstalt osztrák nyugdíjbiztosítási szerv idén szeptemberben is magyar–osztrák nyugdíjtanácsadó napot szervez Szombathelyen - közölte a Vas Vármegyei Kormányhivatal. 

nyugdíj
Nyugdíjtanácsadó napot szervez a kormányhivatal Kőszegi utcai épületében Szombathelyen
Forrás: Mediaworks archív

 

Nyugdíjtanácsadó nap Szombathelyen 

A rendezvényt azoknak ajánlják, akik Magyarországon és Ausztriában is alkalmazottként vagy vállalkozóként dolgoztak, illetve egyéb jogcím (pl. gyermeknevelés) alapján szereztek magyar és osztrák nyugdíjjogosultságot. A tanácsadó napon ott lesz Budapest Főváros Kormányhivatala, a Magyar Államkincstár és a Pensionsversicherungsanstalt képviselője, így az érdeklődők személyre szóló tájékoztatást kaphatnak a magyar és az osztrák nyugdíjjogosultság feltételeiről és az ezzel kapcsolatos ügyintézési teendőkről. 
 
A Magyar-osztrák nyugdíjtanácsadó napot szeptember 17-én rendezik meg a Vas Vármegyei Kormányhivatal Kőszegi utcai épületében, 9-16 óra között. A részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött, ezt a +36 1 270-8108-as telefonszámon, vagy a [email protected] elektronikus levelezési címen lehet megtenni. 

A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő lekérdezéséről itt írtunk korábban.

 


 

 

