Milyen nyugdíj vár arra, aki évtizedeken át minimálbérre volt bejelentve?

Sok magyar dolgozóban merül fel a kérdés: vajon mire számíthat majd nyugdíjasként, ha aktív évei alatt jobbára csak minimálbérre volt bejelentve? A válasz nem túl biztató, hiszen a nyugdíjrendszer alapja a hivatalosan bevallott kereset és a szolgálati idő hossza. A Magyar Államkincstár segédletének segítségével mutatjuk, mekkora összegre lehet számítani ilyen életpálya után.

Mennyi nyugdíjra számíthatunk minimálbér esetén? Mutatjuk!

Fotó: Pesti Tamás

Nyugdíj minimálbér esetén - mennyi az annyi?

Magyarországon az öregségi nyugdíj mértékét két tényező határozza meg:

a szolgálati idő hossza

az életpálya során szerzett, járulékköteles keresetek átlaga.

Aki tehát hosszú évtizedeken át csak minimálbér után fizetett járulékot, annak a nyugdíja is jóval alacsonyabb lesz az országos átlagnál.

A 2025-ben érvényes bruttó minimálbér 290 800 forint, amelynek a nettója 193 382 forint - kedvezmények nélkül. Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy ez az összeg tovább emelkedik:

2026. január 1-jétől bruttó 328 600 forintra,

2027. január 1-jétől pedig bruttó 374 600 forintra.

Ha valaki erre az összegre volt bejelentve, a nyugdíjszámításnál is ez a szint érvényesül. Negyven év szolgálati idő mellett egy ilyen kereseti átlagból jellemzően 120–150 ezer forintos havi nyugdíj alakulhat ki. Ha a szolgálati idő ennél rövidebb, a nyugdíj összege arányosan tovább csökken.

Magasabb minimálbér magasabb nyugdíj?

Azt gondolhatnánk, hogy igen, de a helyzet ennél bonyolultabb: a nyugdíj számításánál nem az aktuális, 2025-ös minimálbér bruttó összege számít, hanem az egész életpálya során megszerzett, hivatalosan bevallott keresetek átlaga.

Ha valaki például 1990-ben kezdett dolgozni, akkor a régi évtizedek alacsony minimálbérei is beleszámítanak - például a 2000-es évek elején a minimálbér bruttója még 40–50 ezer forint körül volt. Csak az utóbbi években közelítette meg, majd haladta meg a 200 ezer forintot.

A nyugdíjrendszer minden év keresetét nettósítja és valorizálja (azaz inflációval korrigálja, hogy összehasonlítható legyen), de még így is sokkal alacsonyabb átlag jön ki, ha valaki mindig minimálbéres volt, mint annak, aki az országos átlagbér közelében dolgozott.

Ezért fordulhat elő, hogy hiába nő a mai minimálbér – a nyugdíj, amit majd a mostani 40-45 év szolgálati idő után kiszámolnak, jellemzően 120–150 ezer Ft körül alakul.