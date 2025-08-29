augusztus 29., péntek

Nyugdíjba vonul a Vasvári Járási Hivatal vezetője

Címkék#főispán#búcsú#nyugdíj

Vaol.hu

Vámos Zoltán Vas vármegye főispánja hivatalos közösségi oldalán tette közzé, hogy Tauszné Vincze Edit nyugdíjba vonul 40 év után. Vámos Zoltán dr. Orbán István főigazgatóval köszöntötte otthonában a Vasvári Járási Hivatal egykori vezetőjét.

