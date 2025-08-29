A közösség szolgálatában
1 órája
Nyugdíjba vonul a Vasvári Járási Hivatal vezetője
Vámos Zoltán Vas vármegye főispánja hivatalos közösségi oldalán tette közzé, hogy Tauszné Vincze Edit nyugdíjba vonul 40 év után. Vámos Zoltán dr. Orbán István főigazgatóval köszöntötte otthonában a Vasvári Járási Hivatal egykori vezetőjét.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre