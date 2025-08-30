Amit hasznos tudni a pótlólagos nyugdíjemelési korrekcióról

A 2025-ös pótlólagos (évközi) nyugdíjemelési korrekció (más néven „nyugdíjkorrekció”) mértéke várhatóan 1,5 % lesz, és ezt átlagosan 39 600 forintként kapják meg a jogosult nyugdíjasok. Ez novemberben egy összegben érkezik, majd a megemelt nyugdíjat decembertől már új, korrigált összegben folyósítják. Ennek alapján az átlagnyugdíjas esetében a 1,5 %-os korrekciós összege tizenegy havi nyugdíjra egy összegben körülbelül 40 273 forint, ha az átlagnyugdíj 244 077 forint. A hivatalos kormányzati közlemény szerint azonban átlagosan 39 600 forint a pótlólagos emelés, amelyből 36 550 Ft novemberben, és további 3 050 forint decemberben érkezik.

Nyugdíjemelési korrekció: mutatjuk, mit érdemes róla tudni

Fotó: Shutterstock

Ezt jelenti a nyugdíjkorrekció 2025-ben

A visszamenőleges nyugdíjemelési korrekció alatt azt értjük, amikor az állam a már megállapított és folyósított nyugdíjak összegét utólag, visszamenőleges hatállyal korrigálja, kiegészíti. Gyakran hívják novemberi nyugdíjemelésnek is. Ez tipikusan akkor fordul elő, ha az évközi infláció vagy a gazdasági adatok eltérnek a korábban tervezettől. Magyarországon ennek több formája létezik:

Év eleji nyugdíjemelés:

Januárban a kormány a várható infláció alapján emeli a nyugdíjakat. Ez előrejelzés, így eltérhet a tényleges inflációtól.

Novemberi nyugdíjkorrekció (inflációs kiegészítés). Ha az adott évben a tényleges infláció magasabb a tervezettnél, novemberben kiegészítő emelést kapnak a nyugdíjasok. Ez a folyósításkor egyben visszamenőleg is jár: tehát kifizetik egy összegben januárig visszamenőleg a különbözetet.

Eseti visszamenőleges emelések

előfordulhat, hogy alkotmánybírósági döntés, törvénymódosítás vagy speciális társadalompolitikai intézkedés miatt visszamenőleg állapítanak meg magasabb összeget;

például, ha egyes nyugdíjcsoportok (rokkantsági, hozzátartozói, szolgálati nyugdíj) számítási módját módosítják, az érintettek visszamenőleg is jogosultak lehetnek korrekcióra.

A gyakorlatban tehát a legtöbben a novemberi inflációs korrekciót ismerik „visszamenőleges nyugdíjemelésként”, amikor az év elejétől számított elmaradást egy összegben kifizetik.