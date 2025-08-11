Festői környezet, vidám gyerekzsivaj és tündéri tappancsok az Ó-Ebergényi Vigasságokon - rengeteg fotó

Vasárnap ismét benépesült a vasszécsenyi Ó-Ebergényi kastély parkja, hiszen ötödik alkalommal rendezték meg az Ó-Ebergényi Vigasságokat. A programok sora már délelőtt elkezdődött: óriás légvárak, több mint húsz féle szabadtéri játék, arcfestés, élő csocsó, mini póni lovaglás és persze finomságok – kürtős kalács, csokis popcorn, lángos – várták a családokat. A kastély árnyas fái hűs menedéket adtak a szikrázó napsütés elől, a gyönyörű park pedig méltó helyszíne volt a nyári forgatagnak.

Ó-Ebergényi Vigasságok: tündéri tappancsok a kastélykertben

Fotó: Kóbor Szonja

Horváth-Desits Nikolett, az Ó-Ebergényi Kastély üzemeltetője elmondta, hogy az esemény célja a hagyományteremtés, és örömmel tapasztalják, hogy évről évre egyre többen érkeznek – nemcsak a környékről, hanem például Szombathelyről is.

„Nagy öröm számunkra, hogy egyre több emberhez jut el a Vigasságok híre. A kastélykert impozáns környezete és a családias hangulat minden alkalommal különleges élményt ad” – fogalmazott, majd hozzátette, terveik szerint jövőre is várják az érdeklődőket, ugyanis 2026-ban is lesz Ó-Ebergényi Vigasságok.

A délután egyik leglátványosabb és legszívmelengetőbb programja a hobbi kutyák szépségversenye volt a Pannon Kutyasport Egyesület rendezésében, amelyre keverék, fajtajellegű és fajtatiszta ebek is nevezhettek. A kategóriák között szerepelt fiatal felvezető, veterán, kutyapár, valamint a kutya–gazdi hasonmás is. A kastélykert füvén vidáman szaladgáltak a négylábúak, miközben a gazdik büszkén mutatták be kedvenceiket a zsűrinek és a közönségnek.