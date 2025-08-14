3 órája
ÖKO-EXPO Szombathelyen - Már most jegyezze elő a dátumot!
A Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (VMKIK) szeptember 26-28-a között Szombathelyen tartja meg ÖKO-EXPO elnevezésű rendezvényét. A Haladás Sportkomplexumban megvalósuló eseménnyel kapcsolatban Cseri József elnököt kérdeztük. ÖKO-EXPO-n átfogó jelleggel mutatják be a változások civilizációnkra gyakorolt hatását.
Milyen céllal rendezi meg a kamara az ÖKO-EXPO-t?
Talán nem túlzás, ha azt állítom, hogy nincs olyan rendezvény, amely a globális felmelegedéssel és a zöld átállással, ezek gazdasági és társadalmi hatásaival kapcsolatos kérdések körét ennyire szerteágazó témakörök mentén, ennyire komplex módon közelítené meg.
A célunk, hogy átfogó jelleggel mutassuk be a változások civilizációnkra gyakorolt hatását, a folyamatok veszélyeit, továbbá az átállásban rejlő lehetőségeket is. Aligha vitatható, hogy a klímaváltozással, a gazdaság nem csillapítható energiaigényével és növekedési kényszerével vagy a népességrobbanással összefüggő kihívások nem csak jelenünkre, sokkal inkább gyermekeink és unokáink jövőjére lesznek hatással. Ezért a rendezvény kiemelt hangsúlyt fektet az edukációra.
A zöld átállás vagy a körforgásos gazdaság gondolata mára a politika által is támogatott, természetes elvárásként fogalmazódik meg. Azonban úgy véljük, a kérdést nem szabad csupán ideológiai síkon értelmeznünk. A valóság ugyanis sokkal aggasztóbb, mint azt legtöbben vélelmezik. Az igazán rossz hír pedig az, hogy az időnk egyre fogy.
Már egy-két évtizeden belül olyan hatásokkal és nehézségekkel fogunk szembesülni, melyek alapvetően borítják fel megszokott életvitelünket és életminőségünket. A kérdés pedig nem az, hogy megakadályozhatjuk-e a kedvezőtlen folyamatokat, hanem az, hogy mennyire tompítjuk azok hatását.
Szeretnénk felhívni a figyelmet a jelenlegi folyamatok fenntarthatatlanságára, az egyén és a társadalom e téren meghatározható felelősségére. Mindezt a gyermekek számára is érthető formában, informatív installációk használatával, illetve filmvetítések formájában is.
Persze az elsődleges feladatunk mégiscsak az, hogy megoldásokat keressünk a problémák kezelésére. Ehhez összefogásra, a politikai és gazdasági szereplők közti párbeszédre és innovatív gondolkodásra van szükségünk. Ennek okán számos előadás és pódiumbeszélgetés kíséri a rendezvényt, melyek keretében az érdeklődők interaktív módon be is kapcsolódhatnak a párbeszédbe.
Milyen témakörökben számíthatnak előadásra a látogatók?
Ahogy céljaink, az előadások tematikája is rendkívül széleskörű, a teljesség igénye nélkól:
- energiahatékonyság,
- károsanyag-kibocsátás,
- hulladékhasznosítás
- zöld mobilitás
- körforgásos gazdaság
- ökoszisztéma
- bio-diverzitás,
- víz-, erdő- és vadgazdálkodás
- nagyüzemi mezőgazdaság, bio-gazdálkodás
- egészséges táplálkozás és életmód
témakörében is lesznek előadások. Melyek színvonaláról neves, és az adott témakörben elismert előadók gondoskodnak. Mi több, arra is lesz lehetőség, hogy az érdeklődők személyes kérdéseikkel közvetlenül a kiállítókhoz forduljanak, akár életmódjukra, egészségi állapotukra, táplálkozási szokásaikra, vagy a napjainkban szinte már népbetegséggé vált allergiáikra vonatkozóan is.
Ön szerint miért fontos a kiállítóknak megjelenni a rendezvényen?
Ezt a kérdést kétfelé bontanám. Az üzleti céllal érkező kiállítók számára kulcsfontosságú, hogy a várhatóan jelentős számú látogatót vonzó rendezvényen bemutassák az ÖKO-EXPO tematikájához kapcsolódó termékeiket, szolgáltatásaikat. Legyen szó energiatakarékos háztartási berendezésekről, „öko-autókról”, napelemekről, légkondicionálókról, energiaszigetekről, környezetbarát építészeti technológiákról - és sorolhatnám tovább -, ez a rendezvény rendkívül jó lehetőséget kínál az értékesítésre, illetve üzleti- és ügyfélkapcsolatok kiépítésére.
Mások számára a részvétel járulékos előnyei lehetnek fontosak. A zöld gondolatok iránti elkötelezettség kifejezése más formában is kifizetődővé válhat. Úgy vélem, egy magára valamit is adó vállalatnak önnön érdeke, hogy társadalmi felelősségvállalását minden lehetséges módon kifejezésre juttassa. A nagyvállalatok példamutatása különösen fontos számunkra, hiszen jelentős számú munkavállalót foglalkoztatnak. Csatlakozásuk nem csak saját közösségükre, de közvetve a lakosság széles körére is hatással van, ami érdemben segíti elő közös céljaink elérését.
Mindezen felül a vállalatok elköteleződése a zöld gondolatok iránt egyre inkább felértékelődő szempont a munkavállalók elhelyezkedését illetően. Ez pedig a foglalkoztatási szempontokon túl, a vállalati kultúrára, közvetve a cég megítélésére is hatással van.
Számunkra örömteli és példaértékű a nagyvállalatok vezetőinek hozzáállása. Amikor meginvitáltuk őket a rendezvény tervezetét bemutató megbeszélésre, a jelenlévő vezetők egyhangúlag támogatták a kezdeményezést.
Hiszünk abban, hogy a kitelepülő nagyvállalatok standjainál várható érdeklődés nem csak tevékenységük, de vállalati filozófiájuk és állásajánlataik ismertetésére is jó alkalmat kínál. Ez a lehetőség a nem szombathelyi cégek esetében még inkább felértékelődik, esetükben ugyanis korlátozottabb a megye munkavállalóinak közvetlen megszólítása.
Ön szerint a nagyvállalatok előrébb járnak a zöld gondolkodásban?
Általánosságában úgy vélem, ez nem kérdéses. Az okok persze összetettek. A jogszabályi elvárások és kötelezettségek jellemzően őket érik el elsőként. Ráadásul közülük sokan multinacionális nagyvállalatként folytatják tevékenységüket. Esetükben az anyavállalattól érkező, a nyugati világban már politikai és gazdasági alapelvárásként kezelt zöld szemlélet is hatással van működésükre. De azt sem felejthetjük el, hogy ezen vállalatoknál a humán és anyagi kapacitások, sőt a fejlett vállalatirányítási folyamatok is rendelkezésre állnak ahhoz, hogy példát mutathassanak. Ugyanakkor az érdemi eredményekhez elengedhetetlen a helyi vezetés támogató hozzáállása. A már említett megbeszélésen olyan, az energiahatékonyság terén elért eredményekről is beszámoltak, melyek szinte hihetetlennek tűntek számunkra. Ráadásul ezen eredményeket többnyire minimális ráfordítással, folyamataik újragondolásával érték el, ami mások - akár anyavállalataik számára - is példaként szolgálhat.
Nekünk pedig pontosan ez a szándékunk. Hogy a mikro- és kisvállalkozások számára is bemutassuk a gyakorlatban már bizonyított lehetőségeket. Melyek nem csak versenyképességüket, de költséghatékonyságukat is javíthatják. Mindezt úgy, hogy közben a környezet terhelése is csökken. A
cél érdekében a rendezvényen belül külön szekciót alakítunk ki, hogy a vállalatok bemutathassák zöld innovációikat. Amit egy szakmai zsűri értékelni fog, az alapján pedig kiadásra kerül a „2025. évi ÖKO-EXPO Zöld innovációs nagydíja” is.
Ez az elismerés nyilván az arra leginkább érdemes kezdeményezést fogja illetni, a mi eredményünket pedig az fogja minősíteni, hogy a mikro- és kisvállalkozások miként profitálnak a rendezvényen látottakból, hallottakból. Nekünk ugyanis nem szabad elfeledkezni eredendő küldetésünkről, a megye gazdasági szereplőinek, vállalkozásainak érdekérvényesítéséről sem.
Többször említette a zöld gondolkodást. Ön szerint ez a kérdés minden korosztályban egyaránt hangsúlyos?
Tapasztalatom szerint korántsem. A mi generációnk számára annak idején még fel sem vetődtek azon aggályok, melyek ma már mindennapjaink részét képezik. A klímaszorongás ma már egyértelműen kimutatható a tízen- huszonéves fiatalok körében, ők láthatóan sokkal nyitottabbak a környezettudatossággal kapcsolatos kérdésekben. A mi felelősségünk pedig az, hogy az ő jövőjüket megvédjük! Ezért sem halogathatjuk azon lépéseket, melyek a problémák komplex megközelítésével és a felvilágosítás eszközeivel próbálnak eredményt elérni.
Az ÖKO-EXPO nem csak rávilágítani kíván a problémákra, hanem érdemi párbeszédet, közös gondolkodást, konstruktív együttműködést is meg kíván alapozni. A külső hatások mellett foglalkoznunk kell egyéb kérdésekkel is. Például a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekkel, vagy annak a munkaerőpiacra gyakorolt hatásával. Ezek szintén olyan kérdések, amelyek lehetőségeket, de kockázatokat is hordoznak magukban.
Ez az oka, hogy az ÖKO-EXPO keretében a pályaorientáció is szerepet kap.
A pénteki napon diákokat invitálunk tanári kísérettel, de lesznek kitelepülő iskolák is, melyek a pályaválasztáshoz kapcsolódó információkkal szolgálnak leendő tanulóik számára. Be kell látnunk: a világ átalakulóban van, a folyamatok kezeléséhez pedig az elkötelezettség mellett szaktudásra is szükség van. A változásokhoz igazodó felkészültségre, ami az egyes szakmák, illetve szakemberek iránti keresletet is befolyásolja majd. Az általános iskolások többsége alighanem még nem rendelkezik azon ismeretekkel, hogy megalapozottan tudjon dönteni jövőjéről, ezért invitáljuk a szülőket is, hogy a rendezvényen szerzett benyomásaik alapján segítsék gyermekeik pályaválasztását.
Mostanában sok hasonló tematikájú rendezvényről szólnak a hírek. Miben lesz más a VMKIK ÖKO-EXPO-ja?
Az ÖKO-EXPO nem csupán programjai vagy üzenetei sokszínűségével igyekszik egyedülálló rendezvényként pozícionálni magát. Úgy véljük, koncepciónk túlmutat a hasonló jellegű rendezvények általános tematikáján. Fontosnak tartjuk, hogy a zöld átállást ne csupán a jogszabályi elvárások, hanem azok hatása, továbbá az üzleti lehetőségek aspektusából is vizsgáljuk. Hamarabb érhetjük el céljainkat, ha a vállalkozásokat nem kényszeríteni, sokkal inkább ösztönözni akarjuk a változásra. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a politika által megfogalmazott irányelveket is analitikus szemlélettel közelítsük meg.
Ugyanis nem elég csupán megfogalmazni a célokat és meghatározni az ahhoz kapcsolódó jogszabályi kereteket. Az eredményt a maga teljes komplexitásában kell értékelni. Azaz meg kell vizsgálni a ráfordítások szükségletét, majd az ezek révén elért eredmények kölcsönhatását. Véleményünk szerint egyes előírások nemhogy csökkentenék, inkább növelik a befektetendő munka vagy energia mennyiségét, miközben az eredmény ökológiai és ökonómiai értelemben is kérdéses. Ezért tartjuk fontosnak, hogy az elvárásokat, a zöld átálláshoz kapcsolódó kötelmeket hatástanulmányok mentén, a befektetett energia és az ennek révén várt megtérülés egyenlege alapján vizsgáljuk meg. Talán úgy is fogalmazhatnék, hogy egyszerre igyekszünk konstruktívak és kritikusak lenni. Ennek szellemében hívtuk meg a saját területükön kiemelt szaktekintélynek számító előadóinkat, bízva abban, hogy a közönség soraiból is sokan felteszik majd kérdéseiket. Nem titkolt célunk, hogy a rendezvény tapasztalatait is felhasználva fektessük le egy szombathelyi „Zöld tudásközpont” alapjait, az előzőekben megfogalmazott gondolatok mentén.
Ami pedig a dolog üzleti részét illeti: úgy gondoljuk, hogy minden egyes változás a lehetőségek tárházát is megnyitja előttünk. Aligha kérdéses, hogy a fenntarthatósághoz, a körforgásos gazdasághoz vagy épp a hulladékfeldolgozáshoz kapcsolódó tevékenységek jelentős üzleti potenciált hordoznak magukban. Ehhez kapcsolódóan tanácsadással, pályázati források ismertetésével, de akár üzleti kapcsolatok közvetítésével is segíteni szándékozunk a kitelepülő vállalkozásokat és látogatókat egyaránt.
Kiknek szól elsősorban a rendezvény? Ki a célközönség?
A rendezvény tematikája és a kísérő programok összetétele alapján szinte mindenkit a célközönségbe sorolhatunk. Legyen szó nyiladozó értelmű, játszani szándékozó kisgyermekekről, a jövőjük iránt aggodalmat érző szülőkről, az egyes kérdésekben jártas szakértőkről, az egészséges életmód és táplálkozás, vagy akár a kiskerti biogazdálkodás iránt érdeklődő felnőttekről, úgy vélem, mindenki megtalálja számítását, ha ellátogat a rendezvényre. De azokat is invitáljuk, akik a természetes szépségápolás, a natúrkozmetikumok, a gasztronómia, a helyi kistermelők termékei vagy épp a környezetbarát technológiát felvonultató autók iránt érdeklődnek. Talán az eddigiekből is érzékelhető, hogy a rendezvény rendkívül átfogó jelleggel közelíti meg napjaink talán leginkább aktuális kérdéseit. Mindezt informatív módon, számos kiegészítő és szórakoztató programmal színesítve. Ráadásul - társadalmi célja okán - a rendezvény minden érdeklődő számára díjmentesen lesz látogatható.
Hol lehet tájékozódni az ÖKO-EXPO programjairól?
A részletes program- és időtervezet gyakorlatilag már összeállt, azon az utolsó simításokat végezzük. Terveink szerint a véglegesített programterv már e héten felkerül a VMKIK honlapjára, később pedig további platformokon is erősítjük kommunikációnkat. A regisztrált megyei vállalkozásoknak már kiküldtük a részvétel lehetőségére vonatkozó tájékoztatást. Ahogy látjuk, érdemes ebbéli szándékukat mielőbb a kamaránál jelezni. Mert a kiállítási terület korlátozott, a jelentkezések dinamikája pedig gyorsuló tendenciát mutat. Egy biztos: a magunk részéről mindenkit – kiállítót és látogatót is - jó szívvel invitálunk, hiszünk abban, hogy kezdeményezésünkkel egyszerre juttatjuk kifejezésre a gazdasági szereplők és a környezet védelme iránti elkötelezettségünket.