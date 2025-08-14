ÖKO-EXPO Szombathelyen - Már most jegyezze elő a dátumot!

Milyen céllal rendezi meg a kamara az ÖKO-EXPO-t?

ÖKO-EXPO Szombathelyen

Talán nem túlzás, ha azt állítom, hogy nincs olyan rendezvény, amely a globális felmelegedéssel és a zöld átállással, ezek gazdasági és társadalmi hatásaival kapcsolatos kérdések körét ennyire szerteágazó témakörök mentén, ennyire komplex módon közelítené meg.

A célunk, hogy átfogó jelleggel mutassuk be a változások civilizációnkra gyakorolt hatását, a folyamatok veszélyeit, továbbá az átállásban rejlő lehetőségeket is. Aligha vitatható, hogy a klímaváltozással, a gazdaság nem csillapítható energiaigényével és növekedési kényszerével vagy a népességrobbanással összefüggő kihívások nem csak jelenünkre, sokkal inkább gyermekeink és unokáink jövőjére lesznek hatással. Ezért a rendezvény kiemelt hangsúlyt fektet az edukációra.

A zöld átállás vagy a körforgásos gazdaság gondolata mára a politika által is támogatott, természetes elvárásként fogalmazódik meg. Azonban úgy véljük, a kérdést nem szabad csupán ideológiai síkon értelmeznünk. A valóság ugyanis sokkal aggasztóbb, mint azt legtöbben vélelmezik. Az igazán rossz hír pedig az, hogy az időnk egyre fogy.

Már egy-két évtizeden belül olyan hatásokkal és nehézségekkel fogunk szembesülni, melyek alapvetően borítják fel megszokott életvitelünket és életminőségünket. A kérdés pedig nem az, hogy megakadályozhatjuk-e a kedvezőtlen folyamatokat, hanem az, hogy mennyire tompítjuk azok hatását.

Szeretnénk felhívni a figyelmet a jelenlegi folyamatok fenntarthatatlanságára, az egyén és a társadalom e téren meghatározható felelősségére. Mindezt a gyermekek számára is érthető formában, informatív installációk használatával, illetve filmvetítések formájában is.

Persze az elsődleges feladatunk mégiscsak az, hogy megoldásokat keressünk a problémák kezelésére. Ehhez összefogásra, a politikai és gazdasági szereplők közti párbeszédre és innovatív gondolkodásra van szükségünk. Ennek okán számos előadás és pódiumbeszélgetés kíséri a rendezvényt, melyek keretében az érdeklődők interaktív módon be is kapcsolódhatnak a párbeszédbe.