Intelligens gyalogos-átkelőhely

39 perce

Okoszebra Sárváron: már működik a lézerfényes gyalogátkelő

Címkék#okoszebra#Sárvár#Dr Máhr Tivadar#okoszebra sárvár

Elkészült a város első intelligens gyalogos-átkelőhelye a Fekete-híd utcában, amely modern lézerfény-technológiával óvja a gyalogosokat. Az okoszebra Sárvár közlekedésbiztonságát új szintre emeli.

Vaol.hu

Az okoszebra Sárvár legújabb közlekedésbiztonsági fejlesztése: dr. Máhr Tivadar, a város alpolgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy elkészült a lézerfénnyel működő intelligens gyalogos-átkelőhely a Fekete-híd utcában. Az innovatív rendszer a gyalogosok védelmét szolgálja, miközben a forgalmi adatokat is képes rögzíteni.

Okoszebra Sárváron: elkészült a legújabb fejlesztés
Okoszebra Sárváron: elkészült a legújabb fejlesztés
Forrás: Facebook/Sárvár Lendületben

Okoszebra Sárváron: különleges lézerfény-technikával óvja a gyalogosokat

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Sárvár Lendületben Facebook-oldal adta hírül: megkezdődött az okoszebra építése a Fekete-híd utca 77. szám előtt. Az új típusú átkelőhely egy magyar, székesfehérvári fejlesztés, amely megbízhatóan érzékeli, ha valaki át szeretne kelni, és ennek megfelelően lézerfény-jelzésekkel figyelmezteti az autósokat. A rendszer négy oszlopból áll, amelyek a zebra sarkain kaptak helyet, így minden irányból jól látható a gyalogos jelenléte. Az okoszebra nemcsak a biztonságot növeli, hanem a modern technológiával gyűjtött adatok révén a közlekedésszervezést is segítheti a jövőben.

 

