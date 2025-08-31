Okoszebra Sárváron: már működik a lézerfényes gyalogátkelő

Az okoszebra Sárvár legújabb közlekedésbiztonsági fejlesztése: dr. Máhr Tivadar, a város alpolgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy elkészült a lézerfénnyel működő intelligens gyalogos-átkelőhely a Fekete-híd utcában. Az innovatív rendszer a gyalogosok védelmét szolgálja, miközben a forgalmi adatokat is képes rögzíteni.

Okoszebra Sárváron: elkészült a legújabb fejlesztés

Forrás: Facebook/Sárvár Lendületben

Okoszebra Sárváron: különleges lézerfény-technikával óvja a gyalogosokat

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Sárvár Lendületben Facebook-oldal adta hírül: megkezdődött az okoszebra építése a Fekete-híd utca 77. szám előtt. Az új típusú átkelőhely egy magyar, székesfehérvári fejlesztés, amely megbízhatóan érzékeli, ha valaki át szeretne kelni, és ennek megfelelően lézerfény-jelzésekkel figyelmezteti az autósokat. A rendszer négy oszlopból áll, amelyek a zebra sarkain kaptak helyet, így minden irányból jól látható a gyalogos jelenléte. Az okoszebra nemcsak a biztonságot növeli, hanem a modern technológiával gyűjtött adatok révén a közlekedésszervezést is segítheti a jövőben.