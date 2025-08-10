Okoszebra vigyáz majd a gyalogosokra Sárváron

A Sárvár Lendületben Facebook-oldal beszámolója szerint megkezdődött az okoszebra építése a Fekete-híd utca 77. szám előtt. Az intelligens gyalogos-átkelőhely egy magyar, székesfehérvári fejlesztés, amely képes megbízhatóan érzékelni, ha valaki át szeretne kelni, és közben a forgalmi adatokat is rögzíti. A rendszer lézerfény-technológiával működik, négy oszlopból áll, amelyek a zebra sarkain kapnak helyet.

Okoszebra épül Sárváron

Forrás: Facebook/Sárvár Lendületben

Okoszebra épül a Fekete-híd utcában

A kivitelezők már lefektették az oszlopok alapjait, és elkezdődött a térkövezés is. A munkálatok idején útszűkület nehezítheti a közlekedést, ezért a gépjárművezetőknek érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük ezen a szakaszon.

Kondora István polgármester a munkaterület átadásakor hangsúlyozta: ez a beruházás a biztonságot és a kényelmet szolgálja. Hozzátette, az önkormányzat célja a teljes útszakasz felújítása, és a most telepített technológia előnye, hogy a későbbi útépítés során a gyalogátkelőhelyet nem kell majd megbontani.

A város legújabb közlekedésbiztonsági fejlesztése várhatóan még az év végéig elkészül, és a helyiek mellett a városba érkező vendégek számára is nagyobb biztonságot nyújt majd a közlekedésben.