3 órája
Okoszebra vigyáz majd a gyalogosokra Sárváron
Megkezdődött Sárváron egy új, intelligens gyalogos-átkelőhely kiépítése. A lézerfényes, magyar fejlesztésű okoszebra egyszerre figyeli a gyalogosok átkelési szándékát és gyűjti a forgalmi adatokat.
A Sárvár Lendületben Facebook-oldal beszámolója szerint megkezdődött az okoszebra építése a Fekete-híd utca 77. szám előtt. Az intelligens gyalogos-átkelőhely egy magyar, székesfehérvári fejlesztés, amely képes megbízhatóan érzékelni, ha valaki át szeretne kelni, és közben a forgalmi adatokat is rögzíti. A rendszer lézerfény-technológiával működik, négy oszlopból áll, amelyek a zebra sarkain kapnak helyet.
Okoszebra épül a Fekete-híd utcában
A kivitelezők már lefektették az oszlopok alapjait, és elkezdődött a térkövezés is. A munkálatok idején útszűkület nehezítheti a közlekedést, ezért a gépjárművezetőknek érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük ezen a szakaszon.
Kondora István polgármester a munkaterület átadásakor hangsúlyozta: ez a beruházás a biztonságot és a kényelmet szolgálja. Hozzátette, az önkormányzat célja a teljes útszakasz felújítása, és a most telepített technológia előnye, hogy a későbbi útépítés során a gyalogátkelőhelyet nem kell majd megbontani.
A város legújabb közlekedésbiztonsági fejlesztése várhatóan még az év végéig elkészül, és a helyiek mellett a városba érkező vendégek számára is nagyobb biztonságot nyújt majd a közlekedésben.