Olcsó strandhelyek Vasban, amiket idén nyáron ki kell próbálnod

A nyár nem csak a több szolgáltatást nyújtó, magasabb árkategóriába tartozó wellnessfürdőkről szólhat – Vas megyében számos olcsó strand is várja a hűsölni vágyókat. Van, ahol teljesen ingyen fürödhetünk, máshol jelképes összegért élvezhetjük a tiszta vizet és a természet közelségét. Az alábbi listát ár szerint rendeztük a legolcsóbbtól a legdrágább felé.

Olcsó strandok Vasban: a gersekaráti Sárvíz-tó is köztük van

Fotó: © Cseh Gábor

Gersekarát – Sárvíz-tó strand

Ha a pénztárcabarát kikapcsolódás a cél, a gersekaráti tó igazi főnyeremény: itt a belépés teljesen ingyenes, a bejáratnál található parkoló szintén díjmentes. A rendezett strandterületen még kutyás részleg is várja a négylábú fürdőzőket, így a család minden tagja együtt hűsölhet. A tóparton működő büfé gondoskodik a klasszikus strandhangulatról, így a lángos és a hideg üdítő sem marad el. Nyugodt, természetközeli élményt kínál, ahova a visszatérő vendégek mindig örömmel érkeznek.

Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó szabadstrand

A Hársas-patak felduzzasztásával létrehozott mesterséges tó a máriaújfalui városrész határában fekszik, Szentgotthárdtól néhány kilométerre. A szabadstrand mellett egy egy kilométer hosszú tanösvény mutatja be a helyi élővilágot és építészeti érdekességeket. Fürdésre, napozásra és horgászatra is alkalmas, így a természet szerelmesei különösen kedvelik. Bár belépőt nem kell fizetni, a nyugodt, tiszta környezet igazi értéket képvisel.

Fotó: Szendi Péter

Hosszúpereszteg – Szajki-tavak

A május 1. és augusztus 31. között nyitva tartó strand 200 méteres partszakasszal és két hektárnyi füvesített területtel várja a vendégeket. Felnőtteknek 17 óra előtt 1000 Ft, utána 700 Ft a belépő, a gyermekjegy pedig 4-14 éves korig 17 óra előtt 600 Ft, utána 500 Ft. Sportpályák, pingpongasztal és játszótér teszik változatossá a pihenést, míg a tavon vizibiciklizni, csónakázni és kajakozni is lehet. Árnyas fák, aktív kikapcsolódás és családias hangulat jellemzi.

Fotó: Szendi Péter

Hegyhátszentjakab – Vadása-tó

Az Őrség egyik legismertebb tava, a Vadása-tó, hűvös vizével és árnyas partjával vonzza a vendégeket. Felnőtt napi belépő 1200 Ft, kedvezményes (18 év alatt és nyugdíjas) 1000 Ft, míg 17 óra után a délutáni belépő 900 Ft, kedvezményes 700 Ft. A parton üzemelő Strandbüfé ínycsiklandó ételekkel – például amerikai hot-doggal vagy grillezett csirkemellel – és frissítő italokkal csábít. Ideális választás egy egész napos nyári kikapcsolódásra, ahol parkoló és árnyék is bőven akad.