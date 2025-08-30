augusztus 30., szombat

Versenyképes járások program

1 órája

Olimpikonjait köszöntötte a falu

A kenyeri falunap tombolasorsolása előtt adta át Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője a Versenyképes járások program támogatói döntését Horváth Zsolt polgármesternek.

Horváth László

Igazán mozgalmas és eseménydús volt a kenyeri falunap. Délelőtt a főzés jegyében telt, illetve sorra érzetek a veterán autó találkozó résztvevői. A délutáni programok a gyerekeknek szóló előadással kezdődött, majd zenés-táncos produkciók következtek. Fellépett citerával és énekkel a Kenyeri Dalkör Egyesület, valamit a Kenyeri-Rábamenti Citera Zenekar.

Ágh Péter jó hírt, és egy támogatói döntésről szóló okiratot is vitt Kenyeribe
Fotó: Koszorú Mihály

Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője a kora esti tombolasorsolásra érkezett meg. A Versenyképes járások program támogatói okiratát adta át Horváth Zsolt polgármesternek. A forrást kulturális eszközük beszerzésére fordítják.

- Mobil színpadod, sörpadokat, valamint az eszközök tárolására alkalmas garázst vásárolhatunk – részletezte a polgármester. - Reményeink szerint az új színpadot a szeptember végi, október elejei citera találkozón már használhatjuk is.

A falunapon köszöntötték a település olimpikonjait. Emléklapot kapott Császár Gábor kézilabdázó, valamint Németh Nyiba Sándor birkózó, volt szövetségi kapitány. A junior Európa-bajnok kézilabdázó Kövér Luca személyesen nem tudott jelen lenni, az ő díját az édesapja vette át.

