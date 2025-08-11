Tesla halálos balesete: 114 milliárdra perlik Muskot – ennyi volt az önvezető autóknak?

Egy floridai esküdtszéknek több száz millió dollár megfizetésére kötelezte a Teslát, amiért egy 2019-es, Autopilot rendszerrel felszerelt önvezető autó (egy Model S) halálos balesethez vezetett – számolt be a Világgazdaság a BBC cikkére hivatkozva.

Önvezető autók: mégsem jött el az idejük? – gigabírság

Fotó: NurPhoto / AFP

Egyelőre zsákutca az önvezető autó?

A felperesek azzal érveltek, hogy az Autopilot nevű segédprogramnak a baleset előtt figyelmeztetnie kellett volna a sofőrt és aktiválnia kellett volna a fékeket. A Tesla a BBC-nek adott nyilatkozatában azt állította, hogy a sofőr, George McGee volt a hibás, a vállalat tévesnek minősítette az ítéletet és fellebbez. A Tesla ellen hozott ítélet kudarcot jelent Elon Musk vezérigazgatónak, mivel az önvezető technológiát a vállalat jövője szempontjából kritikus fontosságúnak nyilvánította. A Tesla részvényei a hírre estek, és közel 2 százalékkal alacsonyabban álltak pár napja az amerikai piacok zárásakor. A felperesek ügyvédei azt állították, hogy Musk félreértelmezte a cég Autopilot vezetéstámogató szoftverének képességeit.

