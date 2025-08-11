augusztus 11., hétfő

Halálos baleset

46 perce

Tesla halálos balesete: 114 milliárdra perlik Muskot – ennyi volt az önvezető autóknak?

Címkék#baleset#Tesla#Elon Musk#kudarc

Gigantikus pénzbírság, egy halott és egy élethosszig tartó sérülés, valamint a rommá törött roncsok. Az önvezető autók ideje mégsem jött még el?

Gombos Kálmán

Egy floridai esküdtszéknek több száz millió dollár megfizetésére kötelezte a Teslát, amiért egy 2019-es, Autopilot rendszerrel felszerelt önvezető autó (egy Model S) halálos balesethez vezetett – számolt be a Világgazdaság a BBC cikkére hivatkozva. 

Önvezető autók: mégsem jött el az idejük? – gigabírság
Fotó: NurPhoto / AFP

Egyelőre zsákutca az önvezető autó?

A felperesek azzal érveltek, hogy az Autopilot nevű segédprogramnak a baleset előtt figyelmeztetnie kellett volna a sofőrt és aktiválnia kellett volna a fékeket. A Tesla a BBC-nek adott nyilatkozatában azt állította, hogy a sofőr, George McGee volt a hibás, a vállalat tévesnek minősítette az ítéletet és fellebbez. A Tesla ellen hozott ítélet kudarcot jelent Elon Musk vezérigazgatónak, mivel az önvezető technológiát a vállalat jövője szempontjából kritikus fontosságúnak nyilvánította. A Tesla részvényei a hírre estek, és közel 2 százalékkal alacsonyabban álltak pár napja az amerikai piacok zárásakor. A felperesek ügyvédei azt állították, hogy Musk félreértelmezte a cég Autopilot vezetéstámogató szoftverének képességeit.

Az ügy persze felvet biztonsági, jogi és etikai kérdéseket is.



 

