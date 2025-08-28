Jön az óraátállítás, idén korábban térünk át a téli időszámításra

Bár sokszor szóba került az óraátállítás eltörlése, illetve, hogy átállhatnánk a téli - vagy a nyári időszámításra. Ezzel még várnunk kell, ugyanis az EU-nak eddig még nem sikerül dűlőre jutni az ügyben.

Jön az óraátállítás, mutatjuk, mikor

Forrás: VN-archív

Mikor lesz óraátállítás 2025-ben?

Idén valamivel korábban kell átállítanunk az óráinkat, mint tavaly. Az Európai Unió szabályozása szerint a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik.

Ez 2025-ben október 26-ra virradó éjszakára esik, ekkor kell az órákat hajnali 3-ról 2-re visszaállítani.

A tavalyi óraátállítás október 27-ére esett.

Sokan fel vannak háborodva az átállítgatás miatt, ugyanis teljesen megzavarja a belső óránk működését, ezzel pedig komoly stresszt okoz szervezetünk számára. Több napba vagy hétbe is beletelik, mire alkalmazkodni tudunk ehhez a változáshoz. Ilyenkor gyakoriak az alvászavarok, koncentrációs problémák, sőt bizonyos tanulmányok szerint a szívrohamok és a közlekedési balesetek száma is megemelkedik ilyenkor - számolt be az infostart.hu.

Mi lesz az óraátállítással?

Az első óraátállítást az első világháborúban vezették be energiamegtakarítás céljából, majd az 1970-es évek energiaválsága hozta vissza. Az EU 1980-as évektől szabályozza egységesen - írja a Világgazdaság.

Bár az Európai Parlament 2019-ben megszavazta az óraátállítás eltörlését, a tagállamok azóta sem tudtak megegyezni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon érvényben. Így nem tudni mikor lesz az utolsó óraátállítás Magyarországon, addig is a rendszer változatlan marad és évente kétszer óraátállítást kell csinálnunk.