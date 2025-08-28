augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óraátállítás

46 perce

Jön az óraátállítás, idén korábban térünk át a téli időszámításra

Címkék#óraátállítás 2025#téli időszámítás#óraátállítás#nyári időszámítás#időszámítás

Hamarosan ismét jön az óraátállítás és kezdetét veszi a téli időszámítás. Mutatjuk mikor, és hova kell állítani.

Vaol.hu

Bár sokszor szóba került az óraátállítás eltörlése, illetve, hogy átállhatnánk a téli - vagy a nyári időszámításra. Ezzel még várnunk kell, ugyanis az EU-nak eddig még nem sikerül dűlőre jutni az ügyben.

Jön az óraátállítás, mutatjuk, mikor
Jön az óraátállítás, mutatjuk, mikor
Forrás: VN-archív

Mikor lesz óraátállítás 2025-ben?

Idén valamivel korábban kell átállítanunk az óráinkat, mint tavaly. Az Európai Unió szabályozása szerint a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik. 

Ez 2025-ben október 26-ra virradó éjszakára esik, ekkor kell az órákat hajnali 3-ról 2-re visszaállítani.

A tavalyi óraátállítás október 27-ére esett. 

Sokan fel vannak háborodva az átállítgatás miatt, ugyanis teljesen megzavarja a belső óránk működését, ezzel pedig komoly stresszt okoz szervezetünk számára. Több napba vagy hétbe is beletelik, mire alkalmazkodni tudunk ehhez a változáshoz. Ilyenkor gyakoriak az alvászavarok, koncentrációs problémák, sőt bizonyos tanulmányok szerint a szívrohamok és a közlekedési balesetek száma is megemelkedik ilyenkor - számolt be az infostart.hu.

Mi lesz az óraátállítással?

Az első óraátállítást az első világháborúban vezették be energiamegtakarítás céljából, majd az 1970-es évek energiaválsága hozta vissza. Az EU 1980-as évektől szabályozza egységesen - írja a Világgazdaság.

Bár az Európai Parlament 2019-ben megszavazta az óraátállítás eltörlését, a tagállamok azóta sem tudtak megegyezni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon érvényben. Így nem tudni mikor lesz az utolsó óraátállítás Magyarországon, addig is a rendszer változatlan marad és évente kétszer óraátállítást kell csinálnunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu