3 órája
„Többször megharapott a kutya”, de más is rettegésben tartja az óraleolvasókat
Vármegyénkben számos fogyasztónál most van a villamos és gázfogyasztásmérők éves leolvasásának időszaka. Mindezt a megjelölt időszakban a vállalatcsoport leolvasója személyesen felkeresi a felhasználási helyet, kivéve, ha távolról leolvasható okosmérő van a felhasználási helyen vagy előtte már az ügyfél beküldte a mérőóra állásást az applikáción keresztül. Mi az óraleolvasók réme? Ennek jártunk utána, kérdéseinkkel az E.ON Hungária Csoportot kerestük meg.
Az applikáción történő leolvasás gyors, kényelmes és egyszerű megoldást kínál az éves személyes leolvasás kiváltására. A leolvasás időszakában bármikor elvégezhető, így nem kell igazodni a leolvasó kollégához – kezdték a válaszadásban.
Az óraleolvasók réme
Kiemelték, személyes leolvasás esetén, mielőtt a leolvasó megérkezik, gondoskodni kell a mérőórához való biztonságos hozzáférésről, annak érdekében, hogy a vállalatcsoport munkatársát ne érje baleset. Az E.ON kéri ügyfeleit, ha van kutya az ingatlanban, akkor a leolvasás idejére zárja el, hogy a mérőóra biztonságosan megközelíthető legyen. A mérőszekrénybe beköltöző darazsak irtása, szintén fontos szempont az ügyfelek és az E.ON munkatársainak testi épsége miatt.
Ahogy az egyik óraleolvasó fogalmazott:
többször harapta már meg kutya, azóta az ilyen helyekre különösen óvatosan megy be.
A fentieken túl még érdemes ellenőrizni a mérőszekrény ajtajának állapotát, ha fa vagy fém szekrényben van. Több esetben fordult elő leolvasó munkatársakkal, hogy a szekrény nyitásakor leeső ajtó okozott balesetet.
Ha a mérőszekrény borítása elhomályosodott, akkor az otthon fellelhető, nem maró és karcoló hatású anyagok segítségével tisztítható a mérőszekrény fedele. Ilyan a fogkrém, szódabikarbóna és ecet. Ha ez nem segít akkor szükséges a mérőszekrény cseréje egy E.ON által regisztrált szerelő segítségével, aki jogosult a szerelést elvégezni és ennek költsége az ügyfelet terheli.
