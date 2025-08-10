„Többször megharapott a kutya”, de más is rettegésben tartja az óraleolvasókat

Vármegyénkben számos fogyasztónál most van a villamos és gázfogyasztásmérők éves leolvasásának időszaka. Mindezt a megjelölt időszakban a vállalatcsoport leolvasója személyesen felkeresi a felhasználási helyet, kivéve, ha távolról leolvasható okosmérő van a felhasználási helyen vagy előtte már az ügyfél beküldte a mérőóra állásást az applikáción keresztül. Mi az óraleolvasók réme? Ennek jártunk utána, kérdéseinkkel az E.ON Hungária Csoportot kerestük meg.

Mi az óraleolvasók réme? Ennek jártunk utána

Forrás: MW-archív

Az applikáción történő leolvasás gyors, kényelmes és egyszerű megoldást kínál az éves személyes leolvasás kiváltására. A leolvasás időszakában bármikor elvégezhető, így nem kell igazodni a leolvasó kollégához – kezdték a válaszadásban.

Az óraleolvasók réme

Kiemelték, személyes leolvasás esetén, mielőtt a leolvasó megérkezik, gondoskodni kell a mérőórához való biztonságos hozzáférésről, annak érdekében, hogy a vállalatcsoport munkatársát ne érje baleset. Az E.ON kéri ügyfeleit, ha van kutya az ingatlanban, akkor a leolvasás idejére zárja el, hogy a mérőóra biztonságosan megközelíthető legyen. A mérőszekrénybe beköltöző darazsak irtása, szintén fontos szempont az ügyfelek és az E.ON munkatársainak testi épsége miatt.

Ahogy az egyik óraleolvasó fogalmazott:

többször harapta már meg kutya, azóta az ilyen helyekre különösen óvatosan megy be.

A fentieken túl még érdemes ellenőrizni a mérőszekrény ajtajának állapotát, ha fa vagy fém szekrényben van. Több esetben fordult elő leolvasó munkatársakkal, hogy a szekrény nyitásakor leeső ajtó okozott balesetet.

Ha a mérőszekrény borítása elhomályosodott, akkor az otthon fellelhető, nem maró és karcoló hatású anyagok segítségével tisztítható a mérőszekrény fedele. Ilyan a fogkrém, szódabikarbóna és ecet. Ha ez nem segít akkor szükséges a mérőszekrény cseréje egy E.ON által regisztrált szerelő segítségével, aki jogosult a szerelést elvégezni és ennek költsége az ügyfelet terheli.

