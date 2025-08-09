Már pár órára is foglalhatsz szállást Vas megyében: mutatjuk, hol!

Kiemelkedő színvonal és diszkréció - olvashatjuk a szombathelyi búvóhelyek weboldalán, ahol a törzsvendégeknek még találkozásmentes foglalást is biztosítanak pár órára.

Búvóhelyek pár órára - már Szombathelyen is.

Forrás: Illusztráció

Az egy éjszakás kaland ára: Ennyi pénzért kapsz pár órára szállást Szombathelyen

A szombathelyi búvóhely üzemeltetői nagyon rugalmasak, szinte bármilyen kérést, óhajt képesek kezelni.

A napközbeni 1 órás foglalás ára 15.000 Forint, de jobban megéri a 3 órás időintervallumot kifizetni, mely 18-25.000 Forint között mozog.

Egy szombathelyi egy éjszakás kaland árának néztünk utána.

Forrás: Illusztráció

Ha egy extra egy éjszakás kalandra vágyna

A szombathelyi búvóhelyeken lehetőség van az extra csomagra is, mely tartalmaz pezsgőt, energia italokat, üdítő italokat, gyümölcsleveket, csokoládét és egyéb apró finomságokat, így ha valaki akár csak pár óra magányra vágyna csokival és üdítővel, ő is megteheti azt.

Nem csak Szombathelyen

Nem csak Szombathelyen, hanem akár Bükön is találhatunk olyan szállást, melyet pár órára is kiadnak - szintén diszkréten. A büki Bajor Panzió oldalán olvashatjuk, hogy az extra fertőtlenítésű szobákba telefonos időpontfoglalással lehet érkezni.