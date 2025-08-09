2 órája
Már pár órára is foglalhatsz szállást Vas megyében: mutatjuk, hol!
Vannak helyzetek, amikor nincs szüksége az embernek egy szálláson töltött egész éjszakára, elég lenne csak 1-2 óra is. Már van erre lehetőség, nem is kevés, pár órára foglalható búvóhelyekkel tele van Vas megye!
Kiemelkedő színvonal és diszkréció - olvashatjuk a szombathelyi búvóhelyek weboldalán, ahol a törzsvendégeknek még találkozásmentes foglalást is biztosítanak pár órára.
Az egy éjszakás kaland ára: Ennyi pénzért kapsz pár órára szállást Szombathelyen
A szombathelyi búvóhely üzemeltetői nagyon rugalmasak, szinte bármilyen kérést, óhajt képesek kezelni.
A napközbeni 1 órás foglalás ára 15.000 Forint, de jobban megéri a 3 órás időintervallumot kifizetni, mely 18-25.000 Forint között mozog.
Ha egy extra egy éjszakás kalandra vágyna
A szombathelyi búvóhelyeken lehetőség van az extra csomagra is, mely tartalmaz pezsgőt, energia italokat, üdítő italokat, gyümölcsleveket, csokoládét és egyéb apró finomságokat, így ha valaki akár csak pár óra magányra vágyna csokival és üdítővel, ő is megteheti azt.
Nem csak Szombathelyen
Nem csak Szombathelyen, hanem akár Bükön is találhatunk olyan szállást, melyet pár órára is kiadnak - szintén diszkréten. A büki Bajor Panzió oldalán olvashatjuk, hogy az extra fertőtlenítésű szobákba telefonos időpontfoglalással lehet érkezni.