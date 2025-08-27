augusztus 27., szerda

Óriási torlódás a 86-os út vasi szakaszán, ha teheti, kerülje ki! - fotók

Gombos Kálmán
Műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat a 86-os úton, közvetlenül a (Szombathely felőli irány szerint) vasúti átjáró után, még Balogunyom előtt. Az út szélén vesztegelő járművet igencsak nehézkesen tudják kerülni még az autósok is, nem beszélve a kollégák soktonnás behemótjairól. A forgalmat rendőrök irányítják, váltakozva. Mindezek miatt a közlekedés mindkét irányból igen lassan halad, hosszas vesztegeléssel, többszáz méteres sorokkal. Aki csak teheti, kerülje el a kérdéses útszakaszt!

Fotó: VN/Gombos Kálmán

 

 

