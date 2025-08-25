Szörnyű baleset
1 órája
Óriási torlódás az M1-es autópályán
Elesett az M1-es autópálya - illusztráció
Forrás: VN-archív
Ahogy arról korábban portálunk is beszámolt, hogy Műszaki hibás kamion okoz fennakadást az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán a 28-as km-nél. Az érintett szakaszon 1 sávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta az 5 km-t.
